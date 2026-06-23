ATP 250 Eastbourne 2026, Bellucci: non basta un’ottima partita, passa Humbert

Mattia Bellucci saluta l’ATP 250 di Eastbourne 2026 al primo turno, Ugo Humbert passa 7-6(5) 6-7(1) 6-4 in 2 ore e 40 minuti dando seguito all’ottimo momento di forma dopo la semifinale raggiunta all’ATP 500 del Queen’s 2026. Per Bellucci non era un esordio semplice e l’azzurro non sfigura: nel primo set recupera un break di svantaggio sul 5-3 e perde di misura il tie-break. Domina poi il tie-break del secondo parziale, mentre nel terzo incappa in un game trappola sul 5-4. L’azzurro, infatti, da 40-15 subisce la rimonta fino al match point su cui Humbert pesca una risposta sensazionale, forse il classe 2001 lombardo giudica male la traiettoria che lo beffa atterrando proprio sulla riga e sancendo così la sua uscita di scena.

L’avvicinamento a Wimbledon 2026 per l’italiano rimane estremamente positivo: Eastbourne a parte, Bellucci ha superato qualificazioni e primo turno all’ATP 500 di Halle e raggiunti i quarti di finale all’ATP 250 di Stoccarda. Dopo una stagione sul rosso non particolarmente entusiasmante, il numero 65 al mondo ha mostrato buone cose nei tornei di preparazione al terzo Slam stagionale a cui può arrivare con ritrovata fiducia.