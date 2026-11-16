ATP Finals 2026, Tiafoe: “Alcaraz sembra Superman, ma non metto nessuno su un piedistallo”

Frances Tiafoe non è riuscito a opporre la resistenza che sperava contro Carlos Alcaraz nel suo esordio alle ATP Finals 2026 di Torino. Lo statunitense ha ceduto allo spagnolo con il punteggio di 6-2 6-2, nella partita che ha inaugurato il girone Ivan Lendl. Nonostante il risultato, Tiafoe ha descritto positivamente la propria esperienza alla Inalpi Arena, soffermandosi anche sulla qualità della prestazione del numero uno spagnolo e sulle difficoltà incontrate nel tentativo di arginarlo.

L’esperienza delle prime Finals

Per Frances, la partecipazione al torneo di Torino rappresenta un’esperienza nuova, vissuta con entusiasmo nonostante la sconfitta all’esordio. “È stato divertente, per tutta la durata della partita. È una bella esperienza essere qui. L’ingresso in campo è stato davvero speciale, qualcosa che non avevo mai provato. È stato un po’ strano uscire e giocare per la prima volta. Tutto è stato speciale, dall’ingresso in campo al cibo. Sono felice di essere qui”. L’americano ha spiegato di voler apprezzare l’opportunità, senza lasciarsi condizionare dal risultato del primo incontro: “È stata comunque una bella esperienza e sono curioso di vedere cosa succederà nelle prossime due partite”.

La qualità di Alcaraz

Interrogato sulla sensazione di trovarsi di fronte a un avversario quasi inarrestabile, Tiafoe ha riconosciuto i momenti di grande tennis dello spagnolo, senza però voler esagerare: “Ha dei momenti in cui sembra Superman e gioca a un livello altissimo. Bisogna sicuramente riconoscere la grandezza, ma allo stesso tempo non sono uno che mette qualcuno completamente su un piedistallo. Rispetto quello che sta facendo, ma non voglio continuare a ripetere quanto sia forte, soprattutto se qualcuno me lo suggerisce”. Più nel dettaglio, l’americano ha descritto le difficoltà incontrate durante la partita: “È stato semplicemente solidissimo. Era invulnerabile, è stato fantastico. Cambiava direzione quando voleva e ha servito davvero molto bene. È stato difficile, mi ha soffocato con il suo gioco. Nel secondo set mi ha concesso un piccolo spazio e ho giocato alcuni ottimi punti, ma è stato straordinario”.

Nessuna preferenza per il prossimo avversario

Con ancora due partite da disputare nel girone, Tiafoe è stato interrogato sulla possibile preferenza tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, i due potenziali avversari del prossimo incontro. L’americano non ha voluto sbilanciarsi, riconoscendo le difficoltà di entrambi gli incroci: “Probabilmente giocherei contro uno qualsiasi dei due. Sono tutti forti, siamo tra i primi otto giocatori del mondo e non voglio scegliere. Se affronti Cobolli, hai il pubblico dalla sua parte. Medvedev è un avversario difficile in qualsiasi giorno, in qualsiasi posto e in qualsiasi momento, così come lo stesso Flavio“.