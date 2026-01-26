Australian Open 2026: anche a Sinner viene chiesto di togliere il Whoop

Le regole sono uguali per tutti, per Carlos Alcaraz così come per Jannik Sinner. Prima del match di ottavi di finale contro Tommy Paul, allo spagnolo era stato chiesto di rimuovere dal suo polso il Whoop, un bracciale che tiene i dati dei giocatori durante il match. Se la WTA ha acconsentito al suo uso durante le partite, ATP e ITF non si sono ancora invece espressi. Motivo per il quale anche l’azzurro è stato costretto a toglierlo prima dell’inizio del derby contro Luciano Darderi. Sinner l’aveva indossato sul braccio destro sotto il polsino, ma l’arbitro Greg Allensworth se n’è accorto e gli ha chiesto di giocare senza. Jannik non ha battuto ciglio e ha acconsentito.

