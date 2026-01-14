Jordan Smith vince il Million Dollar 1 Point Slam: la reazione di Alcaraz è impagabile (VIDEO)

Dopo la sconfitta al Million Dollar 1 Point Slam contro la greca Maria Sakkari, Carlos Alcaraz si è potuto gustare la finale nel dietro le quinte della Rod Laver Arena insieme al suo team e a vari colleghi come Tiafoe, Anisimova, Passaro e Cinà. Nonostante l’eliminazione, Carlitos non ha perso il suo inimitabile sorriso e, al punto decisivo che ha regalato la vittoria al dilettante Jordan Smith, ha iniziato a strillare, mettendosi più volte le mani in testa dallo shock. Il campione spagnolo ha poi pubblicato sul suo profilo X un post con il nome e il cognome del vincitore per complimentarsi, ma anche per far sapere a tutti tutto il suo stupore.

