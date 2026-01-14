Australian OpenNews

Jordan Smith vince il Million Dollar 1 Point Slam: la reazione di Alcaraz è impagabile (VIDEO)

Marco della Calce
By Marco della Calce
1 Min Read
Mandatory Credit: Photo by Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15629048bi)
Mandatory Credit: Photo by Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15629048bi) Carlos ALCARAZ of Spain during the second day of the Rolex Paris Masters 1000 tennis tournament at Accor Arena on October 28, 2025 in Nanterre near Paris, France. Rolex Paris Masters - Day 2, Nanterre, France - 28 Oct 2025

Dopo la sconfitta al Million Dollar 1 Point Slam contro la greca Maria Sakkari, Carlos Alcaraz si è potuto gustare la finale nel dietro le quinte della Rod Laver Arena insieme al suo team e a vari colleghi come Tiafoe, Anisimova, Passaro e Cinà. Nonostante l’eliminazione, Carlitos non ha perso il suo inimitabile sorriso e, al punto decisivo che ha regalato la vittoria al dilettante Jordan Smith, ha iniziato a strillare, mettendosi più volte le mani in testa dallo shock. Il campione spagnolo ha poi pubblicato sul suo profilo X un post con il nome e il cognome del vincitore per complimentarsi, ma anche per far sapere a tutti tutto il suo stupore.

Leggi anche: Chi è Jordan Smith

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS