ATP Finals 2026, Alcaraz: “Se sono inarrestabile? No, però…”

Carlos Alcaraz inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino alle ATP Finals 2026 di Torino. Lo spagnolo ha superato Frances Tiafoe con un netto 6-2 6-2, aprendo con una vittoria il girone Ivan Lendl e confermando le sensazioni positive delle ultime settimane, dopo i successi all’ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi. In conferenza stampa, Alcaraz ha parlato della propria fiducia, dei progressi sul cemento indoor e delle ambizioni per il torneo, senza trascurare le condizioni del ginocchio destro.

La sensazione di essere superiore

Alla domanda se si sentisse ormai inarrestabile, Alcaraz ha risposto con una precisazione: “Non mi sento inarrestabile, però nella mia testa penso di essere migliore del mio avversario in ogni aspetto del gioco. Quando rispondo a ogni servizio e sento che lui non riesce a farmi male con il suo tennis, continuo semplicemente a seguire il mio gioco. Quando provo questa sensazione, penso che tutto vada per il verso giusto”. Una fiducia che si riflette anche nelle sensazioni avute nel primo set contro Tiafoe: “Ho avuto una sensazione incredibile quando sono entrato in campo. Sentivo che tutto funzionava, che potevo fare qualsiasi cosa”.

I progressi sul cemento indoor

Per Alcaraz, le vittorie di Vienna e Parigi rappresentano anche un passaggio importante nella propria evoluzione sul cemento indoor, una superficie sulla quale in passato aveva riconosciuto un vantaggio ad altri giocatori. “Ho sempre detto di non essere così scarso sui campi indoor. Semplicemente, sentivo che altri giocatori fossero un po’ più bravi di me. Era una questione di tempo, di acquisire esperienza e capire come avrei dovuto giocare su questa superficie”. Lo spagnolo ritiene di aver trovato maggiore consapevolezza nella gestione degli scambi: “Ogni volta che gioco su questa superficie mi sento più sicuro. Sono felice di poter dimostrare a tutti che posso giocare molto bene anche qui, competere alla pari con chiunque, utilizzare colpi potenti e piatti e vincere questo tipo di partite”.

Le condizioni del ginocchio

Tra gli argomenti affrontati anche le condizioni del ginocchio destro, dopo i problemi fisici che hanno condizionato la sua stagione. Alcaraz ha rassicurato sulle sensazioni avute in campo, pur sottolineando di continuare a prestare attenzione alla gestione dell’articolazione: “Mi avete visto muovermi bene? Allora è tutto quello che mi serve sapere. Mi sento normale, mi muovo molto bene, ma ovviamente è qualcosa di cui mi prendo cura ogni giorno”. Il lavoro con il fisioterapista prosegue anche fuori dal campo, con l’obiettivo di mantenere una buona condizione fisica. Le sensazioni, comunque, sono positive: “Il ginocchio va bene, mi sono mosso bene e mi sono sentito bene. Continueremo a prendercene cura, ma al momento sta andando tutto alla grande“.

Le ambizioni per le Finals e l’adattamento alle condizioni

Alcaraz non ha nascosto di considerarsi in grado di vincere ogni torneo a cui partecipa, ma non si è indicato come il favorito assoluto delle Finals. “In ogni torneo sento di poter vincere. Alla fine, quello che pensi è la cosa più importante. Se affronti un torneo pensando di poterlo vincere, le possibilità aumentano e cresce anche la fiducia. Se non dici a te stesso cose positive, chi lo farà?”. Allo stesso tempo, ha ricordato il livello degli altri partecipanti: “Siamo gli otto migliori giocatori del mondo in questa stagione. Penso che tutti abbiano le stesse capacità e le stesse possibilità di vincere il torneo, a seconda di come lavorano quotidianamente e della fiducia che hanno. Una settimana può essere molto lunga, il livello e la fiducia possono salire e scendere. Per questo le Finals sono uno dei tornei più difficili da vincere”. Un ruolo importante lo avrà anche la capacità di adattarsi alle condizioni di gioco: “Cerchiamo di capire durante gli allenamenti come dobbiamo giocare su ogni superficie. A volte bisogna essere più pazienti, altre volte andare a rete o essere più aggressivi. L’importante è capire prima dell’inizio della competizione come giocare, mantenendo la propria identità”.