Una buona versione di Flavio Cobolli non basta per avere la meglio su Daniil Medvedev: nel primo match del “Gruppo Lendl”, valido per le ATP Finals 2026, il classe ’96 si impone con il punteggio di 7-6(4) 6-3 in 1 ora e 25 minuti. Una partita complessivamente solida del russo, che appare sempre in controllo delle operazioni, facendo parecchio male, come di consueto, dal lato del rovescio. Il vincitore dello US Open 2021 ha il merito di offrire una prestazione quasi perfetta al servizio: 0 palle break concesse all’italiano. Cobolli non sfigura e lotta punto su punto, ma non riesce mai ad impensierire realmente l’avversario durante i game in risposta. Pur cercando qualche soluzione con il back, il classe 2002 non trova mai contromisure efficaci per rispondere alla prima del moscovita.

Nel primo set Cobolli salva ben 5 palle break, arrivando indenne fino al tie-break. Nel momento clou Medvedev sale ulteriormente di rendimento e si aggiudica il parziale. Nel secondo set, invece, è un break sul 3-3 a dare all’ex numero 1 del mondo l’abbrivio necessario per involarsi verso la vittoria del match. Un secondo break chiude definitivamente l’incontro.

La classifica

Il “Grppo Lendl” delle ATP Finals 2026 tornerà in campo mercoledì 18 novembre, quando Cobolli affronterà Frances Tiafoe in un vero e proprio dentro o fuori. Medvedev, invece, sfiderà Carlos Alcaraz, che guida il girone dopo il primo turno. Questa la classifica:

Carlos Alcaraz – 1 vittoria, 0 sconfitte; set: 2-0 (100%); game: 12-4 (75%) Daniil Medvedev – 1 vittoria, 0 sconfitte; set: 2-0 (100%); game: 13-9 (59,1%) Flavio Cobolli – 0 vittorie, 1 sconfitta; set: 0-2 (0%); game: 9-13 (40,9%) Frances Tiafoe – 0 vittorie, 1 sconfitta; set: 0-2 (0%); game: 4-12 (25%)

Le parole

“Una bellissima atmosfera, il pubblico è stato davvero rispettoso. È stato bello vedere che supportavano anche me, pur tifando giustamente per l’idolo di casa”. Così Medvedev ringrazia il pubblico della Inapli Arena nell’intervista rilasciata in campo, subito dopo la vittoria ai danni di Cobolli. Il tennista russo spiega poi, con il suo solito stile ironico, la grande differenza tra il suo deludente 2025 e il 2026: “Nel 2026 sono semplicemente riuscito a giocare meglio a tennis rispetto al 2025“.