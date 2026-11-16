Daniil Medvedev supera Flavio Cobolli all’esordio alle Nitto ATP Finals di Torino. Il russo si impone con il punteggio di 7-6(4), 6-3 e guarda già al prossimo impegno contro Carlos Alcaraz, individuando nelle condizioni dell’Inalpi Arena un possibile alleato per mettere in difficoltà lo spagnolo.

In conferenza stampa, Medvedev ha parlato innanzitutto del rendimento al servizio, migliorato sensibilmente nelle ultime settimane: “Ci lavoro da sempre, da tutta la vita. A volte giochi meglio, altre volte peggio. Credo di servire al meglio quando le condizioni sono veloci“.

Il russo ha poi spiegato quanto la qualità della battuta abbia inciso sulla gestione della partita contro Cobolli: “Stavo servendo bene e questo mi dava molta fiducia. Ho messo molta pressione su di lui e allo stesso tempo ne ho tolta a me stesso. Mi sono detto di concentrarmi un po’ di più sulla risposta, di mettere qualche palla in campo e lottare. A un certo punto quella pressione avrebbe dovuto dare i suoi frutti, ed è quello che è successo“.

Lo sguardo è già rivolto ad Alcaraz, avversario che Medvedev considera tra i più difficili da affrontare, ma contro il quale vede qualche possibilità in più proprio grazie alla superficie torinese: “Alcaraz è un giocatore straordinario, capace di battere chiunque e in qualsiasi condizione. Ma penso che questo campo rappresenti la migliore opportunità per batterlo. Puoi ottenere qualche punto gratuito al servizio e trovare qualche vincente, perché è veloce. Contro di lui non è facile, perché probabilmente è il miglior giocatore negli spostamenti che abbiamo mai visto, insieme a Novak”.

Infine, una conferma sul futuro della collaborazione con Alexander Golubev: “Per il momento sta funzionando bene, quindi sicuramente continueremo anche il prossimo anno”.