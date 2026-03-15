Jannik Sinner vince Indian Wells: prossimo torneo, quando torna in campo

Quando torna in campo Jannik Sinner dopo il trionfo nel Masters 1000 di Indian Wells e qual è il suo prossimo torneo? In California è finalmente arrivato il primo titolo stagionale per l’azzurro, che in finale ha sconfitto Daniil Medvedev. Di tempo per riposarsi però non ce n’è dato che tra poco è subito atteso ai nastri di partenza di un altro evento.

Jannik Sinner prossimo torneo: quando gioca

Il prossimo torneo di Jannik Sinner sarà il Masters 1000 di Miami. L’azzurro beneficerà di un bye al primo turno in quanto testa di serie ed esordirà dunque più tardi rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi. Il suo primo match è in programma tra venerdì 20 e sabato 21 marzo.