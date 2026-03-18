Masters 1000 Miami 2026: Musetti si ritira, al suo posto un lucky loser

Lorenzo Musetti si è cancellato dal Masters 1000 di Miami 2026. A poche ore dall’inizio degli incontri di primo turno, il tennista azzurro ha deciso di ritirarsi dall’evento in Florida. Una decisione che non sorprende particolarmente considerando che già a Indian Wells era apparso lontano dalla sua forma migliore. Sarebbe stato strano il contrario considerando che era reduce da un infortunio all’adduttore rimediato all’Australian Open, che l’aveva costretto a un mese di stop. Musetti ha tentato di stringere i denti, ma alla fine ha optato per il forfait e al suo posto entrerà un lucky loser. La sua stagione proseguirà sulla terra rossa in Europa, a cominciare dal Masters 1000 di Monte-Carlo.