Cobolli ha ancora male: salta il Masters 1000 di Parigi

Flavio Cobolli preferisce non rischiare: il tennista azzurro salta il Masters 1000 di Parigi 2026. “Speravo davvero di farcela. Dopo il media day ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi”. Con queste parole, pubblicate tramite una storia Instagram, il classe 2002 ha annunciato il forfait direttamente dalla capitale francese.

“Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero. Grazie per esserci sempre“. Il numero 6 al mondo ha concluso così il proprio messaggio, rievocando la cavalcata fino alla finale del Roland Garros 2026. Cobolli dunque non giocherà a Parigi, ma può ancora qualificarsi per le ATP Finals.