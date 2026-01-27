Australian Open Junior 2026: alla scoperta di Simone Massellani

Nato il 12 gennaio 2008, originario di Caramagna Piemonte, vicino a Cuneo, città dove si allena, con il maestro Umberto Marino e Paolo Calvi, è tesserato per il Tennis Club Piazzano di Novara, con cui disputa il campionato a squadre.

Simone Massellani, che ha raggiunto gli ottavi di finale all’Australian Open Junior 2026, è uno dei migliori prospetti italiani classe 2008. Il suo cammino a Melbourne è iniziato con la vittoria contro Yannick Alvarez, testa di serie numero 16 del tabellone, seguita dal successo in rimonta su Juan Miguel Bolivar Idarraga.

IL GIOCO DI MASSELLANI

Ragazzo introverso, Simone trova nel rovescio il colpo che gli dà maggiore sicurezza: un rovescio piatto, da cemento, che si appoggia bene, paragonabile per caratteristiche a quello di Mikhail Kukushkin. Nel corso della preparazione svolta tra Tirrenia e il Best Point Tennis di Cuneo, Massellani e i suoi allenatori, supportati dai tecnici del centro federale toscano, si sono concentrati soprattutto su servizio, dritto e sul rendere il suo gioco più aggressivo.

Pur non essendo molto alto, si muove molto bene in campo e possiede una mano educata, qualità che gli permettono di esprimersi con efficacia anche nel doppio. Gioca spesso in coppia con l’amico Matteo Gribaldo, che ha preso parte anche lui all’Australian Open Junior, fermandosi al secondo turno. Il buon tocco gli consente di essere efficace a rete e nelle palle corte, mentre negli ultimi mesi Massellani ha lavorato per essere più propositivo e cercare maggiormente l’attacco, un’evoluzione già evidente nelle prime partite giocate a Melbourne.

IL PERCORSO DEL PIEMONTESE

La sua crescita non nasce dal nulla, ma è il frutto di un percorso costruito nel tempo. Nel 2024 ha conquistato tre titoli ITF Junior in singolare: due J30 a Shkoder, sul cemento, e a Livorno sulla terra rossa, oltre al J60 di Tirana, sempre sul duro, primo titolo di categoria superiore. Nel 2025 è arrivato poi il successo più importante, il J200 di Belgrado sulla terra.

I risultati sono arrivati anche in doppio: nel 2024 il titolo al J100 di Saint-Gregoire con Raffaele Ciornelli e nel 2025, insieme a Matteo Gribaldo, le vittorie al J200 di Prato e al J300 di Pančevo, entrambi sulla terra. I due si sono affrontati anche nella finale dei Campionati Italiani Under 16, vinta da Gribaldo nel 2024, ma restano amici e continuano a crescere insieme, imparando l’uno dall’altro lungo il loro percorso.

IMPARARE OSSERVANDO

Attualmente il 2008 piemontese, occupa la posizione numero 37 del ranking ITF Junior, con best ranking di n. 35 raggiunto alla vigilia dello Slam australiano. Questo primo buon torneo della stagione gli sta portando punti, ma soprattutto fiducia e sensazioni positive, in un contesto, quello degli Slam, che offre anche l’opportunità di vivere da vicino l’ambiente dei migliori giocatori del circuito ATP, condividendo spazi e routine di altissimo livello.

Massellani si prepara ora alla sfida degli ottavi di finale contro Keaton Hance, tennista statunitense numero 8 del ranking junior: un ulteriore banco di prova importante per confrontarsi con avversari al momento più avanti di lui nel ranking e continuare il proprio percorso di crescita.