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Masters 1000 Parigi 2026: ritiro per Shapovalov contro Khachanov, il motivo e cosa succede con le scommesse

Redazione
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Denis Shapovalov - Foto Mike Frey / IPA
Denis Shapovalov - Foto Mike Frey / IPA

Denis Shapovalov è costretto al ritiro durante il match di primo turno del Masters 1000 di Parigi 2026 contro Karen Khachanov, ecco cosa succede con le scommesse. Il canadese ha dovuto dare forfait con il punteggio di 3-6 7-6(5) 4-1 (15-30) a suo favore per un problema all’area tra coscia della gamba desta e inguine. Nonostante un medical time out, il classe ’99 non è riuscito a proseguire il match.

Ritiro Shapovalov, cosa succede con le scommesse

Nonostante la sfida non sia terminata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Shapovalov perdente, Khachanov vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che sono regolarmente terminati, mentre le quote che saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.

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