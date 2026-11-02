Da Sinner a Nadal, il Club dei numeri 1 dà il benvenuto a Zverev (VIDEO)

L’ATP ha pubblicato sui propri canali social un videomessaggio per Alexander Zverev. Il nuovo numero 1 del ranking ATP ha così ricevuto i complimenti di alcuni membri del “Club dei numeri 1“. È stato Rafa Nadal ad inaugurare il messaggio: “So quanto hai lavorato duramente per realizzare i tuoi sogni, ti auguro il meglio per il futuro”. Spicca poi il messaggio di chi ha dovuto abdicare per fare spazio al tedesco, vale a dire Jannik Sinner. L’azzurro ha sportivamente detto: “Due Slam e ora il numero 1 al mondo, il 30esimo nella storia. Enormi congratulazioni a te, al tuo team e alla tua famiglia”. Il 5 volte campione Slam ha poi rilanciato la sfida per il 2027: “Goditelo e spero di vederti presto“.

È intervenuto anche Pete Sampras (286 settimane da numero uno nel periodo 1993-2000), che si è detto grande tifoso di Zverev: “Sono tuo fan fin dall’inizio, sei migliorato di anno in anno. Spero di incontrarti prima o poi”. Da uno statunitense all’altro, con Jim Courier (58 settimane in vetta tra il 1992 e il 1993) che ha ricordato gli esordi del piccolo Sascha: “La prima volta che ti ho visto eri un bambino di 10 anni che si allenava accanto al fratello e ora sei numero 1 al mondo”. Infine, il simpatico messaggio dell’istrionico Gustavo Kuerten, che passò 43 lunedì in cima al ranking tra il 2000 e il 2001: “So che parli molto bene portoghese, quindi ti dico solo: ‘È fantastico’ [in portoghese] . Che rincorsa, che risultato, te lo meriti”.