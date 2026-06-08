Challenger 75 Cattolica 2026, giornata di derby italiani al primo turno: avanti Brancaccio e Agamenone

Doppio incrocio azzurro sull’Adriatico: al Challenger 75 di Cattolica avanzano Raul Brancaccio e Franco Agamenone, battuti rispettivamente Pierluigi Basile e Michele Ribecai.
Questo 7-6(4) 7-6(4) potrebbe essere il momento dell’inversione di marcia per il campano, che è riuscito a interrompere una striscia di 4 sconfitte consecutive. Il mese di maggio è stato l’unico neo finora in un ottima stagione di Brancaccio, che gli vale per il momento un’abbondante top 200 nella race grazie anche al successo al Challenger 100 di Menorca.
Grande rimonta per 3-6 7-6(5) 6-3 dunque per l’azzurro classe 1993, che ha dimostrato tutta la sua abitudine alle partite punto a punto su queste superfici. Nel tie-break del secondo set, Agamenone si è infatti trovato a due punti dalla sconfitta sul 5 a 4, prima di vincere tre punti consecutivi.
Agli ottavi di finale, Brancaccio se la vedrà con il britannico Liam Broady, ex numero 93 della classifica mondiale, mentre Agamenone si giocherà i quarti di finale contro il vincente tra la testa di serie numero 6 del torneo Gonzalo Bueno e il qualificato azzurro Francesco Forti.