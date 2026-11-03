Entry List Atp Challenger 2026 – Week 47: Playford, Florianopolis, Yokohama, Ankara, Hersonissos, San Salvador, Monastir

Le entry list e i partecipanti dei sette tornei Atp Challenger della Settimana 47 (23-29 novembre 2026). Ancora sette tornei in calendario un po’ ovunque in giro per il mondo, ma con un’importante precisazione da fare. Per i tornei australiani e le relative entry list varrà il ranking del 23 novembre, quindi i punti ottenuti nel corso di questa settimana ovviamente valgono come sempre per la classifica Atp, ma non serviranno in vista della chiusura delle iscrizioni dell’Australian Open e altri tornei oceanici. Di seguito tutte le entry list dei sette Atp Challenger in programma la quarantaseiesima ettimana della stagione.
IL CALENDARIO ATP COMPLETO
CALENDARIO WTA COMPLETO
IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 47 (23-29 NOVEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 PLAYFORD
Sweeny,Dane AUS 114
O’Connell,Christopher AUS 117
Vukic,Aleksandar AUS 127
Schoolkate,Tristan AUS 143
Bolt,Alex AUS 174
Tomic,Bernard AUS 181
Dellavedova,Matthew AUS 235
Shang,Juncheng CHN 250
McCabe,James AUS 256
Broom,Charles GBR 264
Holmgren,August DEN 267
Overbeck,Carl Emil DEN 301
Broska,Florian GER 320
Hewitt,Cruz AUS 328
Jasika,Omar AUS 329
Santillan,Akira JPN 332
Sekulic,Philip AUS 343
Delaney,Jake AUS 350
Gorzny,Sebastian USA 403
Winter,Edward AUS 404
Ellis,Blake AUS 412
ALTERNATES
1 Aguiard,Enzo (1) AUS 427
2 Ayeni,Alafia (1) USA 434
3 Suresh,Dhakshineswar (1) IND 448
4 Moriya,Hiroki (2) JPN 455
5 Bouzige,Moerani (1) AUS 461
6 Shepp,Anton (1) NZL 488
7 Hurrion,Millen (1) GBR 503
8 Tu,Li (1) AUS 506
9 Langmo,Christian (1) USA 508
10 Sach,Tai (1) AUS 514
11 Orlov,Vladyslav (4) UKR 521
12 Becroft,Isaac (1) NZL 533
13 Palan,Dominik (1) CZE 606
14 Purcell,Max (1) AUS 618
15 Hoole,Casey (1) AUS 637
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 YOKOHAMA
Mochizuki,Shintaro JPN 125
Sakellaridis,Stefanos GRE 129
Daniel,Taro JPN 178
Dietrich,Dylan SUI 189
Smith,Keegan USA 192
Jorda Sanchis,David ESP 199
Broady,Liam GBR 212
Noguchi,Rio JPN 219
Tseng,Chun-Hsin TPE 230
Harris,Billy GBR 232
Matsuoka,Hayato JPN 247
Friend,JayJPN252
Poljicak,Mili CRO 276
Michalski,Daniel POL 305
Schoenhaus,Max GER 313
Cui,Jie CHN 367
Watanuki,Yosuke JPN 375
Milic,Ognjen SRB 377
Nishioka,Yoshihito JPN 395
Uchida,Kaichi JPN 401
Shimizu,Yuta JPN 405
ALTERNATES
1 Leong,Mitsuki Wei Kang (1)MAS408
2 Samrej,Kasidit (1) THA 409
3 Ayeni,Alafia (2) USA 434
4 Imamura,Masamichi (1) JPN 437
5 Staeheli,Luca (1) SUI 449
6 Moriya,Hiroki (1) JPN 455
7 Matsuda,Koki (1) JPN 457
8 Hassan,Benjamin (1) LBN 459
9 McDonald,Niels (1) GER 477
10 Saitoh,Keisuke (1) JPN 483
11 Jones,Maximus (1) THA 493
12 Bittoun Kouzmine,Constantin (1) FRA 498
13 Orlov,Vladyslav (5) UKR 521
14 Sakellaridis,Dimitris (1) GRE 541
15 Kirkin,Ergi (2) TUR 572
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 FLORIANOPOLIS
Seyboth Wild,Thiago BRA 109
Dellien,Hugo BOL 111
Heide,Gustavo BRA 112
Alcala Gurri,Max ESP 130
Comesana,Francisco ARG 135
Moller,Elmer DEN 150
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 151
Barrios Vera,Tomas CHI 154
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 177
Midon,Lautaro ARG 185
Justo,Guido Ivan ARG 186
Prado Angelo,Juan CarlosBOL193
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 197
Bueno,Gonzalo PER 198
Kolar,Zdenek CZE 206
Barrena,Alex ARG 224
La Serna,Juan Manuel ARG 254
Olivieri,Genaro Alberto ARG 257
Aboian,Valerio ARG 258
Roncadelli,Franco URU 261
Marcondes,Igor BRA 279
ALTERNATES
1 Aguilar Cardozo,Joaquin (1)URU288
2 Roca Batalla,Oriol (1) ESP 290
3 Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 300
4 Torres,Juan Bautista (1) ARG 314
5 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 325
6 Sanchez Jover,Carlos (1) ESP 331
7 Kicker,Nicolas (1) ARG 340
8 Zarate,Carlos Maria (1) ARG 341
9 Meligeni Alves,Felipe (1) BRA 348
10 Galan,Daniel Elahi (1) COL 355
11 Estevez,Juan (1) ARG 357
12 Ribeiro,Eduardo (1) BRA 360
13 Agamenone,Franco (1) ITA 364
14 Chepelev,Andrey (1) 369
15 Ficovich,Juan Pablo (1) ARG 370
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 ANKARA
Glinka,Daniil EST 161
Dedura,Diego GER 188
Rincon,Daniel ESP 234
Faurel,Thomas FRA 298
Erel,Yanki TUR 299
Martin,Andrej SVK 351
Donald,Matthew William CZE 353
Compagnucci,Tommaso ITA 373
Wiskandt,Max GER 382
Gulin,Svyatoslav 407
Ursu,Vadym UKR 414
Wessels,LouisGER420
Miyoshi,Kenta JPN 422
Blancaneaux,Geoffrey FRA 443
Prihodko,Oleg MKD 446
Binda,Alexander ITA 460
Boitan,Adrian ROU 468
Bobichon,Matisse FRA 487
Ghibaudo,Antoine FRA 492
Obradovic,Dusan SRB 497
Pokorny,Lukas SVK 504
ALTERNATES
1 Zhukayev,Beibit (1) KAZ 522
2 Zakaria,Fares (1) EGY 524
3 Milev,Yanaki (1) BUL 527
4 Rossi,Leonardo (3) ITA 534
5 Makk,Peter (1) HUN 537
6 Duran,Tuncay (1) TUR 550
7 Domingues,Joao (3) POR 559
8 De Jonge,Daniel (1) NED 569
9 Kirkin,Ergi (1) TUR 572
10 Marques,Goncalo (3) POR 583
11 Sels,Jelle (1) NED 591
12 Purtseladze,Saba (1) GEO 593
13 Janvier,Maxime (1) FRA 605
14 Catry,Robin (1) FRA 656
15 Cerny,Matyas (1) CZE 689
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 MONASTIR
Coppejans,Kimmer BEL 225
PR Debru,Gabriel FRA 239
Romano,Filippo ITA 240
Bar Biryukov,Petr 268
Giustino,Lorenzo ITA 272
Kopp,Sandro AUT 294
Pereira,Tiago POR 318
Alkaya,Mert TUR 321
Blanch,Dali USA 323
Bondioli,Federico ITA 326
Coulibaly,Eliakim CIV 339
Topo,MarkoGER344
Damas,Miguel ESP 346
Strombachs,Robert LAT 352
Torres,Tiago POR 378
Dougaz,Aziz TUN 380
Ajdukovic,Duje CRO 381
Petkovic,Mika GER 387
Dhamne,Manas IND 391
Pankin,Semen 424
Johnson,Spencer USA 430
ALTERNATES
1 Kelm,Yannik (1)GER440
2 Tabacco,Fausto (1) ITA 458
3 Taberner,Carlos (1) ESP 462
4 Arnaboldi,Federico (2) ITA 473
5 Djuric,Branko (1) SRB 480
6 Monday,Johannus (2) GBR 509
7 Ouakaa,Aziz (1) TUN 515
8 Orlov,Vladyslav (3) UKR 521
9 Zhukayev,Beibit (3) KAZ 522
10 Milev,Yanaki (3) BUL 527
11 Rossi,Leonardo (2) ITA 534
12 Makk,Peter (3) HUN 537
13 Duran,Tuncay (2) TUR 550
14 Debru,Gabriel (1) FRA 556
15 Domingues,Joao (1) POR 559
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 SAN SALVADOR
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 255
Gray,Alastair GBR 270
Kozlov,Stefan USA 271
Mayo,Aidan USA 285
Hardt,Nick DOM 296
Milavsky,Daniel USA 307
Ambrogi,Luciano Emanuel ARG 335
Legout,Timo FRA 338
Alves,Mateus BRA 413
Tobon,Miguel COL 432
Bicknell,Blaise JAM 436
Vales,AmitISR476
Fenty,Andrew USA 489
Popko,Dmitry KAZ 510
PR King,Darian BAR 548
Seggerman,Ryan USA 563
Andrade Da Silva,Lucas BRA 581
Gomez,Juan Sebastian COL 582
Osorio,Juan Sebastian COL 627
Alexandrescou,Yannick Theodor FRA JR 16
Willwerth,Benjamin USA JR 19
ALTERNATES
1 Heredia,Samuel (1) COL 634
2 McCormick,Tristan (1) USA 635
3 Rybakov,Alex (1) USA 641
4 Berkieta,Tomasz (1) POL 642
5 Rubio Fierros,Alan Fernando (1) MEX 650
6 Bonding,Oliver (1) GBR 662
7 Ribero,Franco (2) ARG 683
8 Chopra,Keshav (1) USA 694
9 Covato,Matteo (1) ITA 708
10 Willwerth,Benjamin (1) USA 779
11 Roh,Hoyoung (1) KOR 809
12 Flores,Jesse (1) CRC 810
13 Claverie,Lorenzo (1) ITA 819
14 Alexandrescou,Yannick Theodor (1) FRA 824
15 Alvarez,Luis Carlos (1) MEX 842
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS
Martin Tiffon,Pol ESP 210
Cadenasso,Gianluca ITA 215
Henning,Philip RSA 236
Carballes Baena,Roberto ESP 263
PR Peniston,Ryan GBR 277
Papoe,Radu Mihai ROU 280
Ribecai,Michele ITA 284
Fomin,Sergey UZB 293
Rottgering,Mees NED 295
Kravchenko,Georgii UKR 310
Forti,Francesco ITA 322
Sanchez Quilez,AlejoESP324
Kachmazov,Alibek 347
Geerts,Michael BEL 356
Demin,Yaroslav 358
Martin,Andres USA 359
Kuzmanov,Dimitar BUL 363
Martin Manzano,Juan Cruz ITA 383
Vasami,Jacopo ITA 385
Loge,Jack BEL 402
Bennani,Karim MAR NG 464
ALTERNATES
1Zink,Tyler (1)USA441
2 Krutykh,Oleksii (1) UKR 442
3 Suresh,Dhakshineswar (2) IND 448
4 Mashtakov,Nikita (1) UKR 452
5 Taberner,Carlos (2) ESP 462
6 Bennani,Karim (1) MAR 464
7 Arnaboldi,Federico (1) ITA 473
8 Durasovic,Viktor (1) NOR 482
9 Xilas,Ioannis (1) GRE 502
10 Monday,Johannus (1) GBR 509
11 Orlov,Vladyslav (2) UKR 521
12 Zhukayev,Beibit (2) KAZ 522
13 Zakaria,Fares (2) EGY 524
14 Milev,Yanaki (2) BUL 527
15 Rossi,Leonardo (1) ITA 534