Entry List Atp Challenger 2026 – Week 47: Playford, Florianopolis, Yokohama, Ankara, Hersonissos, San Salvador, Monastir

Le entry list e i partecipanti dei sette tornei Atp Challenger della Settimana 47 (23-29 novembre 2026). Ancora sette tornei in calendario un po’ ovunque in giro per il mondo, ma con un’importante precisazione da fare. Per i tornei australiani e le relative entry list varrà il ranking del 23 novembre, quindi i punti ottenuti nel corso di questa settimana ovviamente valgono come sempre per la classifica Atp, ma non serviranno in vista della chiusura delle iscrizioni dell’Australian Open e altri tornei oceanici. Di seguito tutte le entry list dei sette Atp Challenger in programma la quarantaseiesima ettimana della stagione.

IL CALENDARIO ATP COMPLETO

CALENDARIO WTA COMPLETO

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026

ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 47 (23-29 NOVEMBRE )

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 PLAYFORD

Sweeny,Dane AUS 114

O’Connell,Christopher AUS 117

Vukic,Aleksandar AUS 127

Schoolkate,Tristan AUS 143

Bolt,Alex AUS 174

Tomic,Bernard AUS 181

Dellavedova,Matthew AUS 235

Shang,Juncheng CHN 250

McCabe,James AUS 256

Broom,Charles GBR 264

Holmgren,August DEN 267

Overbeck,Carl Emil DEN 301

Broska,Florian GER 320

Hewitt,Cruz AUS 328

Jasika,Omar AUS 329

Santillan,Akira JPN 332

Sekulic,Philip AUS 343

Delaney,Jake AUS 350

Gorzny,Sebastian USA 403

Winter,Edward AUS 404

Ellis,Blake AUS 412

ALTERNATES

1 Aguiard,Enzo (1) AUS 427

2 Ayeni,Alafia (1) USA 434

3 Suresh,Dhakshineswar (1) IND 448

4 Moriya,Hiroki (2) JPN 455

5 Bouzige,Moerani (1) AUS 461

6 Shepp,Anton (1) NZL 488

7 Hurrion,Millen (1) GBR 503

8 Tu,Li (1) AUS 506

9 Langmo,Christian (1) USA 508

10 Sach,Tai (1) AUS 514

11 Orlov,Vladyslav (4) UKR 521

12 Becroft,Isaac (1) NZL 533

13 Palan,Dominik (1) CZE 606

14 Purcell,Max (1) AUS 618

15 Hoole,Casey (1) AUS 637

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 YOKOHAMA

Mochizuki,Shintaro JPN 125

Sakellaridis,Stefanos GRE 129

Daniel,Taro JPN 178

Dietrich,Dylan SUI 189

Smith,Keegan USA 192

Jorda Sanchis,David ESP 199

Broady,Liam GBR 212

Noguchi,Rio JPN 219

Tseng,Chun-Hsin TPE 230

Harris,Billy GBR 232

Matsuoka,Hayato JPN 247

Friend,JayJPN252

Poljicak,Mili CRO 276

Michalski,Daniel POL 305

Schoenhaus,Max GER 313

Cui,Jie CHN 367

Watanuki,Yosuke JPN 375

Milic,Ognjen SRB 377

Nishioka,Yoshihito JPN 395

Uchida,Kaichi JPN 401

Shimizu,Yuta JPN 405

ALTERNATES

1 Leong,Mitsuki Wei Kang (1)MAS408

2 Samrej,Kasidit (1) THA 409

3 Ayeni,Alafia (2) USA 434

4 Imamura,Masamichi (1) JPN 437

5 Staeheli,Luca (1) SUI 449

6 Moriya,Hiroki (1) JPN 455

7 Matsuda,Koki (1) JPN 457

8 Hassan,Benjamin (1) LBN 459

9 McDonald,Niels (1) GER 477

10 Saitoh,Keisuke (1) JPN 483

11 Jones,Maximus (1) THA 493

12 Bittoun Kouzmine,Constantin (1) FRA 498

13 Orlov,Vladyslav (5) UKR 521

14 Sakellaridis,Dimitris (1) GRE 541

15 Kirkin,Ergi (2) TUR 572

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 FLORIANOPOLIS

Seyboth Wild,Thiago BRA 109

Dellien,Hugo BOL 111

Heide,Gustavo BRA 112

Alcala Gurri,Max ESP 130

Comesana,Francisco ARG 135

Moller,Elmer DEN 150

Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 151

Barrios Vera,Tomas CHI 154

Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 177

Midon,Lautaro ARG 185

Justo,Guido Ivan ARG 186

Prado Angelo,Juan CarlosBOL193

Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 197

Bueno,Gonzalo PER 198

Kolar,Zdenek CZE 206

Barrena,Alex ARG 224

La Serna,Juan Manuel ARG 254

Olivieri,Genaro Alberto ARG 257

Aboian,Valerio ARG 258

Roncadelli,Franco URU 261

Marcondes,Igor BRA 279

ALTERNATES

1 Aguilar Cardozo,Joaquin (1)URU288

2 Roca Batalla,Oriol (1) ESP 290

3 Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 300

4 Torres,Juan Bautista (1) ARG 314

5 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 325

6 Sanchez Jover,Carlos (1) ESP 331

7 Kicker,Nicolas (1) ARG 340

8 Zarate,Carlos Maria (1) ARG 341

9 Meligeni Alves,Felipe (1) BRA 348

10 Galan,Daniel Elahi (1) COL 355

11 Estevez,Juan (1) ARG 357

12 Ribeiro,Eduardo (1) BRA 360

13 Agamenone,Franco (1) ITA 364

14 Chepelev,Andrey (1) 369

15 Ficovich,Juan Pablo (1) ARG 370

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 ANKARA

Glinka,Daniil EST 161

Dedura,Diego GER 188

Rincon,Daniel ESP 234

Faurel,Thomas FRA 298

Erel,Yanki TUR 299

Martin,Andrej SVK 351

Donald,Matthew William CZE 353

Compagnucci,Tommaso ITA 373

Wiskandt,Max GER 382

Gulin,Svyatoslav 407

Ursu,Vadym UKR 414

Wessels,LouisGER420

Miyoshi,Kenta JPN 422

Blancaneaux,Geoffrey FRA 443

Prihodko,Oleg MKD 446

Binda,Alexander ITA 460

Boitan,Adrian ROU 468

Bobichon,Matisse FRA 487

Ghibaudo,Antoine FRA 492

Obradovic,Dusan SRB 497

Pokorny,Lukas SVK 504

ALTERNATES

1 Zhukayev,Beibit (1) KAZ 522

2 Zakaria,Fares (1) EGY 524

3 Milev,Yanaki (1) BUL 527

4 Rossi,Leonardo (3) ITA 534

5 Makk,Peter (1) HUN 537

6 Duran,Tuncay (1) TUR 550

7 Domingues,Joao (3) POR 559

8 De Jonge,Daniel (1) NED 569

9 Kirkin,Ergi (1) TUR 572

10 Marques,Goncalo (3) POR 583

11 Sels,Jelle (1) NED 591

12 Purtseladze,Saba (1) GEO 593

13 Janvier,Maxime (1) FRA 605

14 Catry,Robin (1) FRA 656

15 Cerny,Matyas (1) CZE 689

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 MONASTIR

Coppejans,Kimmer BEL 225

PR Debru,Gabriel FRA 239

Romano,Filippo ITA 240

Bar Biryukov,Petr 268

Giustino,Lorenzo ITA 272

Kopp,Sandro AUT 294

Pereira,Tiago POR 318

Alkaya,Mert TUR 321

Blanch,Dali USA 323

Bondioli,Federico ITA 326

Coulibaly,Eliakim CIV 339

Topo,MarkoGER344

Damas,Miguel ESP 346

Strombachs,Robert LAT 352

Torres,Tiago POR 378

Dougaz,Aziz TUN 380

Ajdukovic,Duje CRO 381

Petkovic,Mika GER 387

Dhamne,Manas IND 391

Pankin,Semen 424

Johnson,Spencer USA 430

ALTERNATES

1 Kelm,Yannik (1)GER440

2 Tabacco,Fausto (1) ITA 458

3 Taberner,Carlos (1) ESP 462

4 Arnaboldi,Federico (2) ITA 473

5 Djuric,Branko (1) SRB 480

6 Monday,Johannus (2) GBR 509

7 Ouakaa,Aziz (1) TUN 515

8 Orlov,Vladyslav (3) UKR 521

9 Zhukayev,Beibit (3) KAZ 522

10 Milev,Yanaki (3) BUL 527

11 Rossi,Leonardo (2) ITA 534

12 Makk,Peter (3) HUN 537

13 Duran,Tuncay (2) TUR 550

14 Debru,Gabriel (1) FRA 556

15 Domingues,Joao (1) POR 559

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 SAN SALVADOR

Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 255

Gray,Alastair GBR 270

Kozlov,Stefan USA 271

Mayo,Aidan USA 285

Hardt,Nick DOM 296

Milavsky,Daniel USA 307

Ambrogi,Luciano Emanuel ARG 335

Legout,Timo FRA 338

Alves,Mateus BRA 413

Tobon,Miguel COL 432

Bicknell,Blaise JAM 436

Vales,AmitISR476

Fenty,Andrew USA 489

Popko,Dmitry KAZ 510

PR King,Darian BAR 548

Seggerman,Ryan USA 563

Andrade Da Silva,Lucas BRA 581

Gomez,Juan Sebastian COL 582

Osorio,Juan Sebastian COL 627

Alexandrescou,Yannick Theodor FRA JR 16

Willwerth,Benjamin USA JR 19

ALTERNATES

1 Heredia,Samuel (1) COL 634

2 McCormick,Tristan (1) USA 635

3 Rybakov,Alex (1) USA 641

4 Berkieta,Tomasz (1) POL 642

5 Rubio Fierros,Alan Fernando (1) MEX 650

6 Bonding,Oliver (1) GBR 662

7 Ribero,Franco (2) ARG 683

8 Chopra,Keshav (1) USA 694

9 Covato,Matteo (1) ITA 708

10 Willwerth,Benjamin (1) USA 779

11 Roh,Hoyoung (1) KOR 809

12 Flores,Jesse (1) CRC 810

13 Claverie,Lorenzo (1) ITA 819

14 Alexandrescou,Yannick Theodor (1) FRA 824

15 Alvarez,Luis Carlos (1) MEX 842

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS

Martin Tiffon,Pol ESP 210

Cadenasso,Gianluca ITA 215

Henning,Philip RSA 236

Carballes Baena,Roberto ESP 263

PR Peniston,Ryan GBR 277

Papoe,Radu Mihai ROU 280

Ribecai,Michele ITA 284

Fomin,Sergey UZB 293

Rottgering,Mees NED 295

Kravchenko,Georgii UKR 310

Forti,Francesco ITA 322

Sanchez Quilez,AlejoESP324

Kachmazov,Alibek 347

Geerts,Michael BEL 356

Demin,Yaroslav 358

Martin,Andres USA 359

Kuzmanov,Dimitar BUL 363

Martin Manzano,Juan Cruz ITA 383

Vasami,Jacopo ITA 385

Loge,Jack BEL 402

Bennani,Karim MAR NG 464

ALTERNATES

1Zink,Tyler (1)USA441

2 Krutykh,Oleksii (1) UKR 442

3 Suresh,Dhakshineswar (2) IND 448

4 Mashtakov,Nikita (1) UKR 452

5 Taberner,Carlos (2) ESP 462

6 Bennani,Karim (1) MAR 464

7 Arnaboldi,Federico (1) ITA 473

8 Durasovic,Viktor (1) NOR 482

9 Xilas,Ioannis (1) GRE 502

10 Monday,Johannus (1) GBR 509

11 Orlov,Vladyslav (2) UKR 521

12 Zhukayev,Beibit (2) KAZ 522

13 Zakaria,Fares (2) EGY 524

14 Milev,Yanaki (2) BUL 527