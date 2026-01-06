Neve su Parigi: Il Roland Garros si tinge di bianco (FOTO)

Una nevicata intensa ha colpito Parigi nelle ultime ore e la neve è arrivata fino all’Roland Garros, trasformando completamente il volto dello Slam parigino. L’iconica terra rossa ha lasciato spazio a un manto bianco che ha ricoperto l’intero site, regalando immagini decisamente insolite.

Sui social ufficiali del torneo sono apparsi scatti suggestivi: dal Court Philippe-Chatrier completamente innevato fino alla targa dedicata a Rafael Nadal sul campo centrale, coperta di neve. Dettagli e scorci che difficilmente siamo abituati a vedere e che offrono un ritratto quasi unico di quello che normalmente è il regno della terra battuta.

Un Roland Garros diverso dal solito, lontano dai colori e dalle sensazioni primaverili, che per un giorno si è mostrato sotto una veste completamente nuova.