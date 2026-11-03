Tien su Sinner al Six Kings Slam: “Non sono sorpreso della sua presenza”

Dopo aver superato il turno d’esordio al Rolex Paris Masters contro il paraguaiano Dani Vallejo, Learner Tien è tornato a parlare del Six Kings Slam e della propria mancata partecipazione all’evento.

L’americano era stato inizialmente scelto come sostituto di Jannik Sinner, prima della cancellazione della manifestazione per questioni di sicurezza. L’evento, inizialmente previsto nel mese di ottobre, è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre. Con il cambio di date è stata riconfermata anche la presenza dell’azzurro, due volte campione in carica, che avrà così più tempo per recuperare dall’infortunio al ginocchio.

Tien ha commentato la decisione senza particolare sorpresa, mostrando anche soddisfazione per il ritorno in campo del numero uno italiano: “Non sono sorpreso della presenza di Sinner, con l’evento rimandato di due mesi e mezzo ha il modo di recuperare. Sono contento e non vedo l’ora di rivederlo tornare a competere”.