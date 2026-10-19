Chwalinska e Jodar, le sorprese del 2026: dal 150 a un passo dalla Top 10

Ci sono stagioni capaci di cambiare una carriera. Il 2026 di Maja Chwalinska e Rafael Jodar è una di queste: due percorsi differenti, accomunati da una crescita straordinaria che li ha portati fino all’undicesima posizione delle rispettive classifiche mondiali.

Entrambi hanno compiuto un salto notevole rispetto all’inizio dell’anno, affermandosi tra le sorprese più interessanti della stagione.

Chwalin ska, da Parigi al trionfo di Wuhan

La polacca ha vissuto una stagione da protagonista, raggiungendo a maggio la finale del Roland Garros, persa contro Mirra Andreeva.

La consacrazione è arrivata al WTA 1000 di Wuhan, dove ha conquistato il titolo superando anche la connazionale Iga Swiatek, prima di imporsi su Sonay Kartal in finale. Un successo che le ha permesso di raggiungere l’undicesima posizione mondiale, coronando un’annata straordinaria.

Jodar sfiora il titolo a Shanghai

Anche Rafael Jodar ha vissuto una stagione sorprendente. Lo spagnolo ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Shanghai, arrendendosi soltanto ad Alejandro Davidovich Fokina dopo essere stato avanti di un set e di un break.

Una sconfitta che lascia qualche rimpianto, ma non cancella la portata del risultato. Jodar ha dimostrato di poter competere ad altissimo livello, raggiungendo a sua volta l’undicesima posizione del ranking ATP.

Due percorsi diversi, lo stesso salto di qualità

Chwalinska ha trovato a Wuhan il coronamento di un percorso iniziato con la finale parigina, mentre Jodar ha sfiorato il titolo in uno dei tornei più importanti del calendario.

Entrambi sono ancora in corsa per un posto agli appuntamenti di fine stagione: lo spagnolo guarda alle ATP Finals di Torino, mentre la polacca punta alle WTA Finals di Indian Wells.

Il paragone viene naturale: una ha conquistato un prestigioso WTA 1000, l’altro ha raggiunto la finale di un Masters 1000. Risultati diversi, ma accomunati da una crescita che li ha portati a un passo dalla Top 10.

Il prossimo obiettivo sarà confermarsi, trasformando un 2026 sorprendente nel punto di partenza per una nuova stagione da protagonisti.