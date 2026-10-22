Coppa Davis 2026, la Spagna ha scelto i convocati: torna Alcaraz, prime volte per Jodar e Davidovich Fokina

La Spagna guarda alle fasi finali della Coppa Davis con un gruppo che unisce esperienza e novità. Secondo quanto riportato da Punto de Break, David Ferrer avrebbe già individuato i cinque giocatori da portare in nazionale, anche se la comunicazione ufficiale arriverà soltanto il 26 ottobre.
Il nome più atteso è quello di Carlos Alcaraz, pronto a tornare a disposizione della selezione spagnola. La notizia più interessante riguarda però Rafael Jodar e Alejandro Davidovich Fokina: per entrambi si tratterebbe della prima chiamata in carriera per le fasi finali della competizione.
A completare la squadra ci sarebbero Pedro Martínez e Marcel Granollers, con quest’ultimo che garantirebbe un’importante esperienza nel doppio.
Questi, secondo le anticipazioni, i cinque nomi scelti da Ferrer: Alcaraz, Jodar, Davidovich Fokina, Martínez e Granollers. La Spagna attende ora l’annuncio ufficiale per conoscere nel dettaglio le scelte del capitano.