ATP 500 Halle 2026: rivincita Fritz, Shelton battuto in tre tie-break

A distanza di pochi giorni dalla sconfitta nella finale dell’ATP 250 di Stoccarda, Taylor Fritz si prende la sua rivincita su Ben Shelton e conquista la semifinale dell’ATP 500 di Halle. Il numero 5 del seeding si è imposto al termine di una sfida combattutissima con il punteggio di 6-7(5) 7-6(8) 7-6(5), dopo oltre due ore e mezza di gioco, in un match deciso esclusivamente dai dettagli.

L’equilibrio è stato assoluto dall’inizio alla fine: nessuno dei due giocatori è riuscito a strappare il servizio all’avversario e le occasioni in risposta sono state rarissime. In totale si sono viste appena quattro palle break, tutte in favore di Shelton, mentre Fritz non è riuscito a procurarsene nemmeno una. L’americano ha però compensato con una prestazione impeccabile al servizio, impreziosita da ben 24 ace.

Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, Shelton è andato vicinissimo alla vittoria nel secondo parziale. Il mancino statunitense si è infatti procurato un match point nel tie-break, ma Fritz lo ha cancellato con grande personalità grazie a un servizio vincente, riaprendo completamente l’incontro.

Da quel momento il numero due americano ha saputo fare la differenza nei momenti più delicati. Pur senza mai riuscire a incidere in risposta, Fritz ha mostrato maggiore lucidità e cinismo nei punti decisivi dei tie-break, mentre Shelton ha pagato diversi errori di rovescio nei frangenti chiave della partita.

Per Fritz si tratta di una vittoria dal peso specifico notevole, non solo per il passaggio del turno ma anche per la rivincita immediata sulla sconfitta subita domenica scorsa nella finale di Stoccarda, vinta da Shelton in tre set.

In semifinale il californiano affronterà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Raphael Collignon, con l’obiettivo di continuare la propria corsa verso il titolo sull’erba tedesca.