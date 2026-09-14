Zverev come Nadal: 25 vittorie negli Slam in una stagione, meglio solo Sinner e altri tre

Una stagione da 25 vittorie nei tornei del Grande Slam, impreziosita dai primi due Major della carriera. Alexander Zverev chiude un 2026 straordinario e si inserisce tra i protagonisti delle migliori annate di sempre nei quattro appuntamenti più importanti del circuito. Il percorso di Zverev è stato caratterizzato da una continuità eccezionale: semifinale all’Australian Open, vittoria al Roland Garros, finale a Wimbledon e nuovo trionfo allo US Open. Cinque successi a Melbourne, sette a Parigi, sei sui prati londinesi e altri sette a New York, per un bilancio complessivo di 25 vittorie e appena due sconfitte.

Il tedesco eguaglia il risultato raggiunto da Rafael Nadal nel 2010 e resta alle spalle soltanto di Jannik Sinner e Rod Laver, arrivati a quota 26, e di Roger Federer e Novak Djokovic, primatisti con 27 successi. Andiamo a vedere chi ha fatto meglio della versione 2026 di Zverev.

Nadal 2010

Zverev condivide quota 25 con Rafael Nadal. Nel 2010 lo spagnolo raggiunse i quarti all’Australian Open e vinse consecutivamente Roland Garros, Wimbledon e US Open. Il successo di New York, ottenuto in finale contro Djokovic, gli permise anche di completare il Career Grand Slam a soli 24 anni. Il bilancio fu di 25 vittorie e una sola sconfitta, oltre al ritiro nei quarti di Melbourne contro Andy Murray.

Sinner 2025

Il precedente più recente porta la firma di Jannik Sinner. Nel 2025 l’azzurro vinse 26 incontri nei quattro Slam, raggiungendo sempre la finale. Si impose all’Australian Open e a Wimbledon, mentre al Roland Garros e allo US Open venne sconfitto nell’ultimo atto. Un rendimento quasi perfetto, con appena due ko in 28 partite, che gli permise di diventare il primo italiano a raggiungere la finale in tutti e quattro i Major nella stessa stagione.

Laver 1969

Le 26 vittorie di Rod Laver hanno un peso storico ancora maggiore. Nel 1969 l’australiano conquistò Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, completando il Grande Slam, impresa mai più riuscita a un uomo. Laver vinse tutti gli incontri disputati, ma si fermò a quota 26 perché la struttura dei tabelloni dell’epoca richiedeva un numero inferiore di partite rispetto a quella attuale.

Federer 2006 e 2007

Il primato moderno fu stabilito da Roger Federer nel 2006. Lo svizzero vinse Australian Open, Wimbledon e US Open, arrendendosi soltanto a Nadal nella finale del Roland Garros. Chiuse così la stagione Slam con 27 successi in 28 partite. Federer ripeté lo stesso percorso anche nel 2007: tre titoli e una finale a Parigi, ancora una volta persa contro il maiorchino.

Djokovic 2015, 2021 e 2023

Novak Djokovic è il giocatore che più volte ha raggiunto il tetto delle 27 vittorie. Il serbo ci riuscì nel 2015, vincendo Australian Open, Wimbledon e US Open e perdendo la finale del Roland Garros contro Stan Wawrinka; nel 2021, quando conquistò i primi tre Major prima di arrendersi a Daniil Medvedev nella finale di New York; e nel 2023, anno dei successi a Melbourne, Parigi e Flushing Meadows e della sconfitta contro Carlos Alcaraz nell’ultimo atto di Wimbledon.