Norman esalta Sinner: “Mi ha colpito per personalità e mentalità”. Inizia una nuova era dopo Cahill

È Magnus Norman il nuovo allenatore di Jannik Sinner. Dopo l’addio a Darren Cahill, annunciato nella giornata di oggi attraverso un post pubblicato su Instagram, il numero uno azzurro si prepara ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera. Si chiude così la collaborazione con il tecnico australiano, durata quattro anni e ricca di successi, mentre al suo posto arriva lo svedese, che ha già espresso il proprio entusiasmo per la nuova avventura.

Le prime parole di Norman sono arrivate attraverso il profilo Instagram della sua accademia. Il nuovo coach di Sinner ha voluto innanzitutto riconoscere i meriti del lavoro svolto dal predecessore e dall’intero staff: “Innanzitutto nutro un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l’intero team hanno svolto con Jannik nel corso degli anni. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato di avere l’opportunità di costruire su ciò che hanno realizzato”.

A colpirlo maggiormente, però, non sono soltanto i risultati raggiunti dall’altoatesino, ma soprattutto le sue caratteristiche personali: “Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori al mondo, ma ciò che mi entusiasma di più è la sua personalità e la sua mentalità. È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorarsi, nonostante tutto ciò che ha già raggiunto”.

Infine, lo svedese ha manifestato tutta la propria voglia di cominciare questa nuova esperienza: “Per me, è proprio questo che rende così entusiasmante lavorare con lui. Non vedo davvero l’ora di entrare a far parte del suo team e di contribuire, in qualsiasi modo possibile, alla sua continua crescita“.

Inizia così un nuovo ciclo per Sinner, che dopo quattro anni saluta Cahill e si affida a Norman per proseguire il proprio percorso ai vertici del tennis mondiale.