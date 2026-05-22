Quando gioca Sinner al primo turno del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

È ufficiale la data dell’esordio di Jannik Sinner, che vedrà prendere il via la sua corsa al titolo del Roland Garros 2026 nella giornata di martedì 26 maggio. Il numero uno al mondo affronterà per la prima volta in carriera il francese Clement Tabur (n.165 ATP) con l’obiettivo di iniziare con il piede giusto la sua avventura verso la conquista dell’unico Slam che ancora manca alla sua bacheca. Jannik è reduce dai trionfi di Montecarlo, Madrid e Roma, dove ha completato il Career Golden Masters, e quest’anno non ha ancora perso un match sul rosso.

ORARIO E DOVE VEDERE SINNER-TABUR

La sfida tra Sinner e Tabur andrà in scena martedì 26 maggio sul Philippe Chatrier con orario ancora da definire. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.