Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 24 maggio con Djokovic, Sonego e Bellucci

Si apre ufficialmente il Roland Garros 2026. È stato pubblicato il programma di domenica 24 maggio, giornata inaugurale del secondo Slam della stagione che vedrà Novak Djokovic protagonista sul Philippe Chatrier contro Giovanni Mpetshi Perricard. In campo per i colori azzurri Lorenzo Sonego, Federico Cinà, Mattia Bellucci e Lucia Bronzetti.
PROGRAMMA COMPLETO
COURT PHILIPPE CHATRIER
Ore 12.oo – (Q) Kraus vs (11) Bencic
a seguire – Bonzi vs (2) Zverev
a seguire – (8) Andreeva vs (WC) Ferro
a seguire – Mpetshi Perricard vs (3) Djokovic
COURT SUZANNE LENGLEN
Ore 11.00 – (13) Khachanov vs (WC) Gea
a seguire – (26) Baptiste vs Krejcikova
a seguire – (7) Fritz vs (WC) Basavareddy
a seguire – (WC) Efremova vs (18) Cirstea
COURT SIMONNE-MATHIEU
Ore 11.00 – (15) Kostyuk vs Selekhmeteva
a seguire – Volynets vs (WC) Burel
a seguire – (WC) Droguet vs (26) Mensik
a seguire – (28) Fonseca vs (Q) Pavlovic
COURT 14
Ore 11.00 – (21) Davidovich Fokina vs Dzumhur
a seguire – Jones F. vs Haddad Maia
a seguire – Kenin vs Stearns
a seguire – Sonego vs (Q) Herbert
COURT 7
Ore 11.00 – Tomljanovic vs McNally
a seguire – Valentova vs Linette
a seguire – Halys vs Bellucci
a seguire – (Q) Dellien vs Royer
COURT 6
Ore 11.00 – (Q) Bronzetti vs (27) Bouzkova
a seguire – (Q) Jacquet vs Trungelliti
a seguire – (Q) Cinà vs Opelka
a seguire – Beljek vs (Q) Stephens
COURT 8
Ore 11.00 – Kecmanovic vs Marozsan
a seguire – Kovinic vs (Q) Wang
a seguire – Sorribes Tormo vs Korpatsch
a seguire – Blockx vs (LL) Wong
COURT 9
Ore 11.00 – Tagger vs (32) Wang
a seguire – Blinkova vs Starodubtseva
a seguire – (Q) Zheng vs Prizmic
a seguire – Medjedovic vs Hanfmann
COURT 12
Ore 11.00 – Duckworth vs Diallo
a seguire – Machac vs Bergs
a seguire – Frech vs Ruse
a seguire – (21) Tauson vs Snigur
COURT 13
Ore 11.00 – (Q) Llamas Ruiz vs Tirante
a seguire – (23) Etcheverry vs Borges
a seguire – Raducanu vs Sierra
a seguire – (Q) Bassols Ribera vs Arango