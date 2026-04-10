Rafael Jodar: “Lavoro per diventare la miglior versione di me stesso”

Rafael Jodar, talento spagnolo classe 2006, si sta imponendo come uno dei prospetti più interessanti del circuito. In questo avvio di 2026 ha già bruciato le tappe: esordio in un torneo del Grande Slam, prima apparizione in un Masters 1000, fino ad arrivare alla vittoria del suo primo titolo all’ATP 250 di Marrakech. Ai microfoni di Puntodebreak, il giovane iberico ha ripercorso la sua crescita, dalla straordinaria settimana in Marocco alle difficoltà dell’approdo tra i professionisti, fino al debutto nel Masters 1000 di Madrid, il torneo di casa che da piccolo sognava di poter giocare.

Marrakech 2026, la vittoria del primo titolo ATP

Jodar ha esordito parlando proprio del suo trionfo al 250 di Marrakech, il primo titolo ATP della sua carriera, arrivato lasciando per strada solamente un set nel match di secondo turno contro il ceco Machac. “Ѐ stato un torneo speciale, il primo sulla terra per me. Le cose sono andate bene dall’inizio e ho raggiunto la finale. Ho terminato la settimana nel miglior modo possibile, quindi ora è il momento di continuare sulle ali dell’entusiasmo. Ci sono ancora tanti tornei da giocare per me. Sono consapevole che ricorderò questo traguardo per tutta la mia vita. Spero sia solo l’inizio”.

Terra rossa o cemento?

Dopo un buon inizio di stagione sul cemento, in cui lo spagnolo ha partecipato per la prima volta in carriera a uno Slam, raggiungendo il secondo turno all’Australian Open, non ci si aspettava un adattamento così immediato sulla terra rossa. Il feeling con questa superficie però, come rivela Rafa, c’è sempre stato: “Adesso tutti i giocatori performano bene su tutte le superfici, se vuoi essere un tennista forte devi saperti adattare. Quando ero più piccolo giocavo molto sulla terra perché al Chamartin Tennis Club c’erano molti più campi in terra che in cemento. Negli anni scorsi ho giocato più tornei su questa superficie, anche se quest’anno ho giocato di più sul cemento. Adoro scendere in campo sulla terra, ma credo che il mio gioco si adatti di più ai campi veloci”.

Il passato da “non predestinato” e l’avvento nel circuito maggiore

Il salto dai junior al circuito maggiore, passando per gli ITF e i Challenger, è molto più complicato di quanto si possa pensare. Il nativo di Madrid ha raccontato l’esperienza vissuta nell’ultimo anno, in cui è passato dalla posizione numero 911 del ranking alla numero 57, grazie anche e soprattutto alla vittoria sulla terra rossa marocchina. “In questo primo anno nel circuito maggiore ho capito quanto sia difficile vincere le partite, non i titoli com’era prima, ma proprio i match. I primi turni sono difficilissimi, qualche volta anche più dei turni finali. Ogni avversario è tosto, ogni game è complicato. Devo essere onesto, quando ho deciso di fare il salto nel professionismo, non mi sarei mai aspettato di trovarmi dove sono adesso”.

Lo spagnolo ha riflettuto sul passato, rivelando che quando era piccolo non era considerato uno di quei ragazzi che ce l’avrebbe fatta nel tennis, un predestinato, ma solo con il lavoro è riuscito a migliorare per arrivare ai massimi livelli. “Quando ero piccolo non ho mai pensato a tutto questo, non sono mai stato uno di quelli che spiccava. In quegli anni c’erano molti giocatori della mia età che mi battevano nei tornei. Infatti, non credevo al fatto di poter diventare un tennista. Piano piano sono migliorato, raggiungendo ottimi risultati, fino a che il tennis non mi ha dato l’opportunità di essere qui”.

Barcellona e Madrid: un sogno che diventa realtà

Nel mese di aprile, Jodar esordirà nell’ATP 500 di Barcellona, in programma dal 13 al 19, e nel Masters 1000 di Madrid, al via dal 22 aprile al 3 maggio. Rafa ha raccontato l’emozione di giocare due dei tornei più importanti del suo Paese: “I fan che mi vedranno per la prima volta troveranno un ragazzo al debutto in due tornei in cui ha sempre sognato di giocare. Quando ero bambino, mi ricordo di essere andato molte volte all’Open di Madrid, quindi sarà un sogno che diventa realtà. Proverò a dare tutto quello che ho, voglio essere la miglior versione di me stesso e continuare a imparare da tornei di questo tipo”.