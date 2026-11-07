Quando il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2026: data e orario

Il momento sta arrivando, manca solo un tabellone ATP da sorteggiare nel 2026: è quello delle Finals di Torino. Nonostante l’assenza di Jannik Sinner, il line-up promette spettacolo, da Alexander Zverev e la sua voglia di legittimare il primato in classifica, a Carlos Alcaraz che vuole invece dimostrare di essere lui il vero numero uno, senza dimenticarsi di Flavio Cobolli, all’esordio assoluto a questo livello (sesto italiano della storia a qualificarsi alle ATP Finals). Qui tutte le informazioni riguardanti il finale di stagione del circuito ATP (in attesa delle Final Eight di Coppa Davis, dal 24 al 29 novembre).

Il sorteggio

Il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2026 in singolare e in doppio è previsto nella giornata di giovedì 12 novembre alle ore 12:00. Secondo il regolamento classico, i giocatori vengono assegnati ai rispettivi gironi con un solo vincolo: una volta piazzate le prime due teste di serie a guidare i rispettivi gironi, le altre sei vengono invece sorteggiate a coppie: le teste di serie 3 e 4 vengono separate tra i due gironi, così come la 5 e la 6 e, infine, la 7 e la 8.

Perciò, ci si può fare un’idea preliminare di come potrebbe andare: divisi Zverev e Alcaraz, sarà il turno di Ben Shelton (3) e Daniil Medvedev (4), poi di Flavio Cobolli (5) e Arthur Fils (6) e infine di Frances Tiafoe (7) e Rafael Jodar (8). Stesso discorso per il doppio, le cui coppie protagoniste saranno Heliovaara/Patten (1) e Harrison/Skupski (2), Granollers/Zeballos (3) e Arevalo/Pavic (4), Bolelli/Vavassori (5) e Aribage/Olivetti (6), Krawietz/Puetz (7) e Luz/Matos (8).