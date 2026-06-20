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Qualificazioni ATP 250 Eastbourne 2026: Arnaldi non trema e passa contro Gray

By Giacomo Nicotera
1 Min Read
Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026
Matteo Arnaldi - Foto PressFocus/ipa-agency.net

Matteo Arnaldi comincia con il sorriso il suo cammino nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne 2026. All’esordio nel suo swing su erba, l’azzurro ha piegato Alastair Gray in due set: 7-6(3) 7-6(4), in poco più di due ore. Un match piuttosto equilibrato per Arnaldi, partito sotto di un break nel game di apertura e poi bravo a rifarsi subito sotto nel quarto gioco. Breve interruzione pioggia poi tie-break, con il numero 34 del ranking bravo ad alzare i toni e a chiudere 7-3. La seconda frazione è stata all’insegna dell’equilibrio, con nessun break fino all’undicesimo gioco. Poi in rapida successione servizio rubato da una parte e dall’altra con Gray lucido nel salvare due match Point. Alla terza possibilità Arnaldi non ha tremato e ha chiuso 7-4 staccando il pass per il turno decisivo contro Toby Samuel

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