Montepremi e Punti

Montepremi Singolare e Doppio Wta Finals 2026: prize money, punti ranking con Errani/Paolini

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Aryna Sabalenka a New York nel 2026
Aryna Sabalenka - Foto Xinhua/ABACA/ipa-agency.net

Il montepremi, con il prize money e punti per il ranking delle Wta Finals 2026, di scena a Riyadh, per il singolare e doppio. Le Wta Finals offrono per il 2026 un prize money complessivo corrispondente a 10 milioni di dollari, in netta e prevedibile diminuzione del 35% rispetto all’ultima edizione in Arabia Saudita. Di seguito la distribuzione del montepremi.

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GUIDA ALLE WTA FINALS: PROGRAMMA, ORARI E TV

MONTEPREMI E PUNTI SINGOLARE WTA FINALS

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – €196.066

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – €204.978 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – €730.792 (400 punti)

VITTORIA IN FINALE – €1.461.584 (500 punti)

VINCITRICE IMBATTUTA – €3.003.378 (1500 punti totali)

Sara Errani e Jasmine Paolini 3 - Photo Courtesy of China Open
Sara Errani e Jasmine Paolini 3 – Photo Courtesy of China Open

MONTEPREMI E PUNTI DOPPIO WTA FINALS

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – €77.771

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – €43.206 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – €133.939 (400 punti)

VITTORIA IN FINALE – €285.160 (500 punti)

VINCITRICI IMBATTUTE – €626.487 (1500 punti totali)

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