Montepremi Singolare e Doppio Wta Finals 2026: prize money, punti ranking con Errani/Paolini

Il montepremi, con il prize money e punti per il ranking delle Wta Finals 2026, di scena a Riyadh, per il singolare e doppio. Le Wta Finals offrono per il 2026 un prize money complessivo corrispondente a 10 milioni di dollari, in netta e prevedibile diminuzione del 35% rispetto all’ultima edizione in Arabia Saudita. Di seguito la distribuzione del montepremi.
GUIDA ALLE WTA FINALS: PROGRAMMA, ORARI E TV
MONTEPREMI E PUNTI SINGOLARE WTA FINALS
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – €196.066
PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – €204.978 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – €730.792 (400 punti)
VITTORIA IN FINALE – €1.461.584 (500 punti)
VINCITRICE IMBATTUTA – €3.003.378 (1500 punti totali)
MONTEPREMI E PUNTI DOPPIO WTA FINALS
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – €77.771
PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – €43.206 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – €133.939 (400 punti)
VITTORIA IN FINALE – €285.160 (500 punti)
VINCITRICI IMBATTUTE – €626.487 (1500 punti totali)