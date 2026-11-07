David Ferrer sarà l’allenatore di Casper Ruud per il 2027

Come riportato da Eurosport.es, David Ferrer sarà il nuovo allenatore di Casper Ruud per il 2027. L’ex numero 3 del mondo, che al termine della stagione corrente lascerà il ruolo di capitano della Nazionale spagnola di Coppa Davis, affiancherà nel team del norvegese il papà di Casper, Christian Ruud, ex n.39 ATP. Pochi giorni dopo l’annuncio del connazionale Juan Carlos Ferrero che lavorerà al fianco di Ben Shelton, anche Ferrer tornerà ad allenare nella prossima stagione, a oltre cinque anni di distanza dall’ultima esperienza. L’alicantino, infatti, nel 2020 iniziò a collaborare con Alexander Zverev a pochi giorni dal Masters 1000 di Monte-Carlo, prima di separarsi dal tedesco a gennaio 2021.
Reduce dalla semifinale raggiunta al Masters 1000 di Parigi (sconfitta contro Carlos Alcaraz), Ruud aggiungerà una figura di grande caratura all’interno del suo team per provare a riconquistare la Top 10, in cui non entra da marzo 2025. Prima di iniziare a lavorare con il norvegese, però, Ferrer guiderà per l’ultima volta la sua Spagna alle Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna, per prendersi la rivincita dopo la finale persa lo scorso anno.