US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 31 agosto con Alcaraz e Berrettini in campo

È stato pubblicato il programma del secondo giorno dello US Open 2026, lunedì 31 agosto. Altra infornata di primi turni interessanti, tra le star, le leggende e gli italiani all’esordio. Lo spettacolo sull’Arthur Ashe Stadium comincerà non prima delle 17:30 italiane con la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, seguita dall’attesissimo ritorno in campo di Carlos Alcaraz contro Roman Safiullin.

Gli italiani

In campo anche Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka, che cercherà la rivincita del primo turno di Wimbledon 2026, vinto dall’italiano dopo quattro ore e quattro tie-break. Lo svizzero sta attraversando l’ultima stagione della sua carriera, e ha addirittura rischiato di vedersi negata l’ultima possibilità di giocare un Grand Slam, per giunta quello che ha vinto proprio 10 anni fa. Poi, alla direzione del torneo è capitata l’opportunità di riparare al torto riassegnando la wild card liberata dal precedente beneficiario Patrick Kypson, costretto al ritiro per problemi fisici. A Berrettini l’arduo compito di combattere Stan e il pubblico, che non vorrà salutare la leggenda troppo presto. Il match è in programma sul Grandstand come terzo match, a seguire dopo due incontri femminili che partiranno alle 17:00.

Matteo Arnaldi, Elisabetta Cocciaretto e Luciano Darderi completano il line-up azzurro: il ligure è stato assegnato al campo 10, dove giocherà contro James Duckworth non prima delle 19:00. La numero due italiana affronterà Katerina Siniakova come quarto match sul campo 6, sempre a partire dalle 17:00, mentre Darderi scenderà in campo nel terzo incontro sul campo 5 contro Harry Wendelken.

Il programma completo

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 17:30 – (1) Sabalenka vs Osorio

a seguire – Safiullin vs (2) Alcaraz

Non prima delle 01:00 – (8) Shelton vs Griekspoor

a seguire – (13) Osaka vs Zhakarova

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 – Tsitsipas vs (10) Fils

a seguire – Krueger vs (10) Anisimova

Non prima delle 01:00 – (8) Swiatek vs Wang

a seguire – Damm vs (11) Tiafoe

GRANDSTAND

Ore 17:00 – Kraus vs (7) Muchova

A seguire – (20) Chwalinska vs Townsend

A seguire – Berrettini vs Wawrinka

Non prima delle 23:00 – (3) Auger-Aliassime vs Hijikata

STADIUM 17

Ore 17:00 – Zheng vs Liutova

A seguire – (16) Nakashima vs Baez

Non prima delle 20:00 – Stephens vs Tauson

Non prima delle 22:30 – Borges vs (14) Tien

COURT 5

Ore 17:00 – (28) Bejlek vs Bucsa

A seguire – Blinkova vs (21) Kalinskaya

A seguire – (21) Darderi vs Wendelken

A seguire – (17) Mensik vs Mochizuki



COURT 6

Ore 17:00 – Sawangkaew vs Udvardy

A seguire – Rodionov vs Mpetshi Perricard

A seguire – Hanfmann vs (25) Tabilo

A seguire – Cocciaretto vs Siniakova

COURT 7

Ore 17:00 – Cilic vs (23) Rublev

A seguire – Snigur vs (15) Shnaider

A seguire – (28) Blockx vs Barrios Vera



COURT 9

Ore 19:00 – Zidansek vs Timofeeva

Non prima delle 21:00 – Golubic vs Parry

COURT 10

Ore 17:00 – Jacquemot vs (25) Bouzkova

Non prima delle 19:00 – (30) Arnaldi vs Duckworth

A seguire – Grabher vs (16) Cirstea

Non prima delle 23:00 – Joint vs Samsonova



COURT 11

Ore 17:00 – (22) Vacherot vs Kovacevic

A seguire– Koevermans vs McNally

Non prima delle 20:30 – Volynets vs (6) Noskova

A seguire – Burruchaga vs Khachanov

COURT 12

Ore 17:00 – Dart vs Stearns

A seguire– Dzumhur vs Hurkacz

Non prima delle 20:00 – (29) Li vs Ruzic

A seguire – Dimitrov vs Popyrin

COURT 13

Ore 17:00 – Tagger vs Korpatsch

A seguire– Podoroska vs Waltert

A seguire – Shang vs Trungelliti

A seguire – Halys vs Diaz Acosta

COURT 15

Ore 17:00 – Kalinina vs Sakatsume

A seguire– Ito vs Selekhmeteva

A seguire – Svircina vs Royer