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Suonano a casa Nadal: Rafa apre la porta e posa con loro. Ma è polemica sui social

Matteo Cubadda
By Matteo Cubadda
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Rafael Nadal - foto Ray Giubilo

Dopo una visita alla Rafa Nadal Academy, due visitatori hanno deciso di cercare la casa di Rafael Nadal e, una volta trovata, hanno suonato il campanello. La sorpresa è stata enorme: ad aprire la porta è stato proprio il campione spagnolo, che si è fermato anche per scattare una foto insieme a loro.

A raccontare l’episodio sui social è stato uno dei visitatori, che ha scritto: “Una volta trovata, ho pensato: Perché non suonare il campanello?. E pensate un po’, è stato proprio lui ad aprire la porta”.

La vicenda ha però fatto discutere sui social. Alcuni utenti hanno criticato i due visitatori per aver cercato la casa privata di Nadal e aver suonato il campanello, ritenendo che abbiano superato il limite della privacy.

Una storia sicuramente particolare, con Nadal che ha accolto i due visitatori e si è concesso anche una foto, ma che ha fatto discutere per la scelta di andare a cercarlo direttamente a casa.

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