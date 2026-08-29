Montepremi Us Open doppio 2026: soldi, prize money con Bolelli-Vavassori

Il montepremi e il prize money turno per turno del doppio maschile e femminile dello US Open 2026. Vanno sempre a caccia del loro primo trionfo slam in coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che arrivano però a New York dopo una campagna sul cemento nordamericano non positiva. Eliminazioni precoci, infatti, sia a Montreal che a Cincinnati per il duo azzurro, che però punta a rifarsi nella Grande Mela. Come già accaduto a Wimbledon, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe esserci invece la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini. La toscana, reduce da uno stop di quasi due mesi, non forza e preferisce giocare solo in singolare. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro, pari sia a livello ATP che WTA.

TUTTE LE ENTRY LIST DEL 2026

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO WTA

MONTEPREMI US OPEN DOPPIO 2026

PRIMO TURNO – $35,000

SECONDO TURNO – $50,000

OTTAVI DI FINALE – $80,000

QUARTI DI FINALE – $125,000

SEMIFINALE – $250,000

FINALE – $$500,000

VITTORIA – $1,000,000