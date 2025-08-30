US Open

Musetti come Sinner: allenamento dopo la vittoria su Cobolli (FOTO)

Mandatory Credit: Photo by Phamai Techaphan/Shutterstock (15422793cq) Lorenzo Musetti of Italy in action during Day 5 (Round of 64) of the 2025 National Bank Open in Toronto against Alex Michelsen of USA. Michelsen won the match 2:1 sets, 3-6, 7-6 (tied break 8-6), 6-4. 2025 National Bank Open Toronto, Maindraw Round of 64, Sobeys Stadium, Toronto, Canada - 31 Jul 2025
Lorenzo Musetti al lavoro sul servizio dopo il successo su Flavio Cobolli
Dopo la vittoria contro Flavio Cobolli per ritiro, Lorenzo Musetti è subito tornato in campo per allenare il servizio. Prassi sempre più diffusa tra i protagonisti del tour, il numero 2 d’Italia a fine match aveva subito evidenziato di non essere soddisfatto della propria performance al servizio. Nonostante abbia staccato il pass per gli ottavi di finale degli US Open 2025 – affronterà il vincente del match tra Jaume Munar e Zizou Bergs – Musetti si è subito messo al lavoro con Simone Tartarini per trovare le giuste sensazioni con la battuta, colpo fondamentale per il prosieguo del torneo. Lo stesso aveva fatto Jannik Sinner dopo la vittoria al secondo turno contro Alexei Popyrin. E se l’altoatesino, insieme ad Alcaraz, sembra sempre più irraggiungibile per tutti gli altri non resta che lavorare sempre di più.

