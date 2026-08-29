Introduzione di Roger Federer nella Tennis Hall of Fame oggi in tv: data, orario, come seguirla

Roger Federer entrerà ufficialmente oggi, sabato 29 agosto 2026, nella International Tennis Hall of Fame. Sono trascorsi quasi quattro anni fa da quel doppio giocato con Rafa Nadal in Laver Cup. L’ultimo match ufficiale della leggenda elvetica prima di appendere definitivamente la racchetta al chiodo. Ora, per il 20 volte vincitore Slam, arriva il momento di indossare la giacca simbolo dell’induzione nella Hall of Fame in quel di Newport, Rhode Island.
Il campione svizzero guida la classe del 2026 dopo l’annuncio giunto lo scorso mese di novembre. Una notizie che gli venne comunicata da Stefan Edberg e Boris Becker. Già da alcuni giorni negli States, con anche il ritorno sull’Arthur Ashe per un paio di esibizioni che hanno ovviamente fatto registrare il pieno di spettatori, ora per Roger una celebrazione che può definirsi scontata per quanto fatto in carriera, ma in ogni caso non priva di emozioni.
A che ora e dove seguire la cerimonia
La cerimonia che vedrà Roger Federer entrare nella International Tennis Hall of Fame avrà luogo nella notte italiana tra sabato 29 e domenica 30 agosto alle 00:30 (le 18:30 di sabato sulla costa orientale USA). Potrà essere seguita in diretta e in chiaro su SuperTennis.