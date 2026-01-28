Semifinali Australian Open 2026 si vedono in chiaro? Programma, data, orari e canale tv

Venerdì 29 gennaio sono in programma le due semifinali dell’Australian Open 2026, ma saranno visibili anche in chiaro? Ecco tutti gli orari e le informazioni a riguardo. Il torneo, come ben noto, è trasmesso integralmente solo a pagamento sui canali Eurosport, disponibili sulle piattaforme Discovery+, Hbo Max, Dazn, TimVision e Prime Video (ma sempre con un abbonamento a Discovery/Hbo).

IL PROGRAMMA

Prima dell’inizio dell’evento, però, Discovery ha reso noto che eventuali semifinali e finale con in campo un tennista italiano sarebbero state trasmesse anche in chiaro. Il canale di riferimento è il NOVE.

Quindi, nel caso Sinner e/o Musetti dovessero approdare in semifinale, il match in questione sarà visibile anche gratis in chiaro. L’orario ufficiale (le due semifinali sono previste per le 04:30 e 09:30) è ancora da definire. Inoltre, Discovery ancora non ha confermato se la trasmissione della partita sarà in diretta o in differita. Se ne saprà sicuramente di più nel corso delle prossime ore.

Al momento, infatti, non c’è alcun obbligo a trasmettere la partita in chiaro, ma solo facoltà. E’ vero che le semifinali e delle finali Slam con italiani in campo sono stati inseriti tra gli eventi sportivi di interesse generale nella lista aggiornata e pubblicata lo scorso novembre in un Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ma l’obbligo di trasmissione in chiaro e gratis entrerà in vigore solo alla scadenza degli attuali contratti per i diritti televisivi in essere.