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Masters 1000 Shanghai 2026, incontri interrotti per pioggia sabato 10 ottobre: tutti gli aggiornamenti

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Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026
Matteo Arnaldi - Foto Pawel Andrachiewicz/ipa-agency.net

Gli incontri di sabato 10 ottobre validi per il Masters 1000 di Shanghai 2026 sono stati interrotti per pioggia. Tra questi anche la partita di secondo turno tra Matteo Arnaldi e Taylor Fritz, stoppata quando il punteggio era di 7-5 2-1 30-40 a favore del tennista statunitense. Di seguito tutte le partite interrotte a causa del maltempo. In totale si sono fermati sei match tra singolare e doppio maschile, tra cui anche quella di Alexander Zverev.

  • Arnaldi – Fritz
  • Svricina – Ectheverry
  • Bu – Ruud
  • Tabilo – Carreno Busta
  • Luz/Matos – Cabral/Tracy
  • Arends/Johnson – Melo/Zverev

AGGIORNAMENTO 11:00 – Ripresi tutti i match, ricomincia regolarmente il programma di sabato 10 ottobre a Shanghai.

AGGIORNAMENTO 10:38 – Iniziata l’asciugatura dei campi esterni, ripresa Bu – Fritz sul centrale. L’operazione di chiusura del tetto sul campo principale ha avuto qualche intoppo in più rispetto a quanto accaduto sul Grandstand per Arnaldi – Frtiz. Match dell’azzurro che si è concluso con una sconfitta (7-5 6-4).

AGGIORNAMENTO 10:20 – Ancora ferme le partite sui campi outdoor, non si riprenderà prima di 35/45 minuti.

AGGIORNAMENTO 9:59 – Il gioco riprende con il break di Arnaldi, il secondo set è nuovamente “on serve”. Per quanto riguarda i campi sprovvisti di tetto, invece, i match sono ancora interrotti.

AGGIORNAMENTO 9:56 – Completata l’operazione di chiusura del tetto, i giocatori cominciano i 3 minuti di riscaldamento previsti dalle regole in caso di sospensione superiore ai 15 minuti.

AGGIORNAMENTO 9:51 – Chiusura del tetto in corso sul Grandstand 2, i giocatori sono ancora in attesa in campo.

AGGIORNAMENTO 9:44 – Interruzione che arriva sulla seconda palla break del set a favore dell’italiano, i giocatori attendono in campo, Arnaldi richiede anche l’intervento del fisioterapista per un problema alla spalla destra.

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