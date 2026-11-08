Masters 1000 Parigi, trionfa Alcaraz: sconfitto Shelton in finale

Non si ferma più Carlos Alcaraz, che aggiunge anche il Masters 1000 di Parigi al suo palmares. Primo successo in carriera sul veloce indoor francese per il numero tre del mondo, che in finale ha avuto la meglio su Ben Shelton con il punteggio di 7-6(5) 7-5 dopo un’ora e 59 minuti di gioco. Con la decima vittoria consecutiva, lo spagnolo ha bissato il trionfo dell’ATP 500 di Vienna conquistando il 29° titolo della carriera, il quinto della sua stagione su 6 finali disputate. L’unica sconfitta è arrivata al Masters 1000 di Montecarlo nella partita persa contro Jannik Sinner che gli costò anche il numero uno della classifica mondiale.

Alcaraz ha così vendicato l’eliminazione rimediata agli US Open di quest’anno, dove si era arreso proprio a Shelton nei quarti di finale dopo aver vinto i primi quattro precedenti contro lo statunitense. Come accaduto in quasi tutti gli altri confronti tra i due giocatori, ha regnato l’equilibrio in gran parte del match sebbene non siano mancate le occasioni da una parte e dall’altra. Dopo aver vinto il primo set al tie-break, nel secondo Alcaraz ha recuperato un break di svantaggio, arrivato in seguito ad un brutto passaggio a vuoto, e firmato il successo con un parziale di 5 giochi a 1 dal 4-2 in favore Shelton.