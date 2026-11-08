ATP 250 Stoccolma 2026: Sonego supera le qualificazioni e raggiunge Musetti nel main draw

Lorenzo Sonego deve ritrovare la sua strada, e per farlo deve passare da partite come queste. Il piemontese ha infatti affrontato il tabellone di qualificazioni per l’ATP 250 di Stoccolma 2026 senza farsi particolari problemi e senza perdere set: dopo la vittoria in due set contro lo svedese Olle Wallin (6-4 7-6(8)), Sonego ha superato anche Inaki Montes De La Torre (7-5 6-3), spagnolo ex alumno della University of Virginia, capace di migliorare la sua classifica di oltre 200 posizioni in stagione (ora è di poco fuori dalla top 190 del mondo) e di battere Damir Dzumhur nel primo turno di quali, a sua volta in due set.

Miglioramenti

Superate le difficoltà iniziali, il tennis di Lorenzo si è dimostrato superiore: è spesso bastato toccare la palla col dritto, senza nemmeno dover forzare troppo, per creare una differenza incolmabile nello scambio. L’avversario si è dimostrato comunque completo e dall’ottima mentalità, due attributi fondamentali per un brevilineo senza colpo del KO come lui. Sotto set e break, Montes De La Torre ha messo in campo atteggiamento, tennis e voce, proponendo una sfida che Sonego ha colto al balzo per ritrovare le sensazioni giuste.

La sua classifica è inevitabilmente peggiorata dopo i tanti problemi fisici e di fiducia attraversati in stagione, ma Lorenzo sa benissimo come si fa a partire dal basso. Le cinque vittorie nelle ultime sette partite tra l’ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e questo torneo, seppur a livello di qualificazioni, attestano un miglioramento rispetto alla striscia di sette sconfitte nelle otto partite precedenti: l’ultimo vero raggio di luce per Sonego rimane la grandissima prestazione al primo turno dello US Open contro Alexander Zverev, finita 6-4 3-6 6-7(7) 7-5 6-4 dopo quasi cinque ore di gioco.

Il penultimo torneo

A differenza di Francesco Passaro, che, reduce da un estate da due titoli Challenger sulla terra battuta (Palermo e Maia) e circa 70 posizioni in classifica guadagnate ha perso al primo turno contro Nikoloz Basilashvili, Sonego raggiunge Lorenzo Musetti nel tabellone principale di Stoccolma. Si tratta di un torneo che può essere molto importante in funzione del 2027: oltre a dare un’insperata dose di confidence, fondamentale per svoltare questa fase di carriera, un buon risultato lo metterebbe anche numericamente in buona posizione per la prossima stagione in seguito alla decisione presa dall’ATP prima della fine del 2025, secondo cui i punti ottenuti nella settimana tra il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals conteranno già per la Race dell’anno successivo.