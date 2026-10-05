Panatta difende Sinner: “Non può certo fornire la sua cartella clinica”

Adriano Panatta, intervenuto durante la trasmissione televisiva La Domenica Sportiva, ha dato la propria opinione sulla situazione di Jannik Sinner. Il campione italiano non disputa un match dalla finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev (6-7(2) 7-6(7) 6-3 6-4) lo scorso 12 luglio. Dopodiché un infortunio al ginocchio destro lo ha tenuto lontano dalle competizioni. Panatta ha voluto difendere l’attuale numero 1 del mondo: “Polemiche sulla comunicazione? È normale che non si sappia di preciso cos’ha, non è che possa fornire la propria cartella clinica“. Il vincitore del Roland Garros 1976 ha anche aggiunto: “Da quel che so stanno cercando di risolvere, ma è molto complicato“.

Le effettive condizioni dell’italiano rimangono sconosciute, con l’ipotesi più accreditata che sarebbe quella di una tendinopatia al ginocchio. Nessuna indicazione precisa è emersa né dall’entourage, né dalle comunicazioni di Sinner. Non ci sono certezze nemmeno riguardo al suo rientro e Panatta ha aggiunto: “Spero che possa tornare a giocare per le ATP Finals di Torino, ma non è detto che ci riesca”. Nelle ultime settimane, infatti, Sinner sta navigando a vista cancellandosi dalle entry list dei tornei poco prima che il tabellone venga sorteggiato. L’ex campione del tennis italiano ha poi concluso sdrammatizzando con riferimento alla patente della moto, recentemente conseguita da Sinner: “È un po’ di coccio, l’ha passata al quinto tentativo”.