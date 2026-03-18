Sabalenka, che stoccata al direttore del torneo di Dubai: “Commenti ridicoli, ha superato il limite”

Fresca vincitrice del WTA 1000 di Indian Wells, battendo in finale la kazaka Elena Rybakina, in conferenza stampa Aryna Sabalenka ha risposto senza giri di parole al direttore del WTA 1000 di Dubai, Salah Talak, che diverse settimane fa aveva criticato aspramente la scelta della bielorussa e della polacca Iga Swiatek di dare forfait a pochi giorni dall’inizio del torneo.

Talak aveva affermato che, per quelle giocatrici che si ritirano da questi tornei con poche settimane o giorni d’anticipo, andrebbero attuate delle “sanzioni più severe” e che tali ritiri siano penalizzati con una perdita di punti nel ranking WTA. Un discorso per certi versi comprensibile dal momento che ogni direttore vuole ospitare nel proprio torneo i migliori giocatori e giocatrici del circuito per far si che l’evento venga visto da più pubblico possibile.

Allo stesso tempo, le affermazioni di Talak stonano se si considera la fittezza del calendario nel periodo che va da inizio febbraio a fine marzo, in cui si svolgono ben quattro WTA 1000 (Dubai, Doha, Indian Wells e Miami) dopo la fine dell’Australian Open. La stanchezza e la fatica accumulate, la possibilità di infortunarsi e compromettere la stagione sono tutti fattori che un tennista deve mettere al primo posto.

La pausa presa dalla numero 1 del mondo dopo la finale raggiunta a Melbourne, persa contro Rybakina, le ha permesso di riposarsi a febbraio, in cui ha saltato anche il 1000 di Doha, e di arrivare in California pronta per competere nel 1000 di Indian Wells, in cui si è presa la tanto attesa rivincita sulla kazaka per vincere il titolo.

La risposta di Sabalenka al direttore Talak

Nella conferenza stampa prima dell’inizio del WTA 1000 di Miami, la bielorussa ha risposto al direttore Talak in modo diretto, spiegando quanto sia rimasta ferita da quelle parole e anche i motivi della sua assenza dal torneo emiratino. “I suoi commenti sono stati ridicoli. Penso che sia molto triste vedere i direttori dei tornei e i tornei in generale che non ci proteggono come giocatrici. Gli importa solo dei numeri, delle vendite e del loro torneo. Non so se voglio tornare a Dubai: per quanto mi riguarda, ha oltrepassato il limite”.

L’obiettivo della numero 1 del mondo era quello di preservare il fisico e la mente, in un calendario pieno di tornei importanti compressi in un breve periodo di tempo. “Quando abbiamo pianificato la stagione, abbiamo deciso che la priorità sarebbe stata la mia salute e che fosse importante avere dei periodi per riposarmi, ricaricare le batterie, allenarmi e migliorare in vista dei tornei più importanti. Credo che il calendario sia folle, per questo si vedono così tanti infortuni e giocatrici incapaci di performare al massimo livello. Così è praticamente impossibile” ha concluso Sabalenka, ancora furiosa per le dichiarazioni pronunciate da Talak qualche settimana fa.