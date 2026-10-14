Masters 1000 Shanghai 2026: ritiro per Auger-Aliassime contro Ruud, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Felix Auger-Aliassime nel corso del match con Casper Ruud valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Durante il proprio game di servizio nel primo set sull’2-1, il canadese ha cominciato ad accusare un fastidio al ginocchio sinistro. Persi i due game successivi, FAA ha richiesto l’intervento del fisioterapista che ha applicato una fasciatura massiccia intorno all’articolazione interessata, misura inefficace e cestinata dopo due soli game. Avanza dunque il norvegese, che ai quarti di finale affronterà Rafael Jodar.

Ritiro Auger-Aliassime, cosa succede con le scommesse

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Auger-Aliassime perdente, Alcaraz vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.