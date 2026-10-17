Tabellone ATP 250 Almaty 2026: tutti gli accoppiamenti, c’è Darderi

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 250 di Almaty 2026, in programma dal 19 al 25 ottobre. Sarà il russo Daniil Medvedev a guidare il seeding, pronto a conquistare più punti possibili in ottica Nitto ATP Finals di Torino. A rappresentare l’Italia ci sarà solo Luciano Darderi, testa di serie numero 2 del tabellone, che vuole guadagnarsi la prima qualificazione della carriera in Coppa Davis. Non poteva non partecipare il padrone di casa Alexander Bublik, terza forza del main draw.
IL TABELLONE COMPLETO
Parte alta
(1) Medvedev Bye
Shimabukuro vs (Q)
Atmane vs Hijikata
Bellucci vs (6) Etcheverry
(3) Bublik Bye
Marozsan vs (WC) Skatov
(WC) Nurlanuly vs Machac
(Q) vs (5) Khachanov
Parte bassa
(8) Tirante vs Diaz Acosta
Cilic vs (Q)
Mannarino vs Vukic
Bye (4) Rublev
(7) Tsitsipas vs Kovacevic
(WC) Kukushkin vs (Q)
Kecmanovic vs Duckworth
Bye (2) Darderi