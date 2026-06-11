Challenger 75 Cattolica 2026: Dalla Valle ai quarti, Bondioli fermato da de Jong

Nel secondo turno del Challenger 75 di Cattolica, Enrico Dalla Valle non sbaglia e conquista il successo su Carlos Sanchez Jover per 7-6(4) 6-1. Il ventottenne italiano, alla posizione numero 441 del ranking mondiale, viene a capo di un match non semplice. Ottiene il primo parziale nonostante avesse fallito nel servire per il set e gestisce abilmente il secondo parziale, non concedendo chance al suo avversario. Dopo le premature uscite al primo turno sia nel Challenger 125 di Perugia, che nel Challenger 75 di Vicenza, arriva un quarto di finale inatteso. Il suo avversario uscirà dal match tra l’ex numero 23 del mondo Dusan Lajovic e Oriol Roca Batalla.

Esito differente per Federico Bondioli, che esce sconfitto nel match di secondo turno contro Jesper de Jong con il punteggio di 6-2 4-6 6-4. Il classe 2005 non riesce a trovare continuità e sfuma un successo che sarebbe stato importante a livello mentale. L’azzurro, infatti, dopo aver perso un primo set ben condotto dal suo avversario, reagisce e conquista il secondo. Nel set decisivo, dopo aver ottenuto il break in avvio, cede sotto i colpi dell’olandese. Quest’ultimo dà seguito all’ottimo traguardo raggiunto al Roland Garros, gli ottavi di finale, dove è stato sconfitto dal futuro vincitore Alexander Zverev, e mette nel mirino il prossimo sfidante, Marco Cecchinato.