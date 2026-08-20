Cincinnati, Musetti regola Faria e vola ai quarti: ora il duello con Tiafoe

Lorenzo Musetti supera Jaime Faria e conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il carrarino regola il portoghese in due set, 7-5 / 6-2 mettendo fine al buon percorso del giovane lusitano nel torneo. Una vittoria solida per Musetti, che continua così la sua corsa sul cemento americano. Ai quarti di finale lo attende Frances Tiafoe, vittorioso a sua volta contro Auger-Aliassime

Il match

Quella contro Jaime Faria non era una sfida da prendere alla leggera. Il portoghese, classe 2003, era arrivato al confronto con Musetti dopo aver superato Jenson Brooksby, protagonista ai quarti del Mifel Open poche settimane fa, Ben Shelton, campione del Masters 1000 di Montreal, e Adam Walton, in buona forma questa settimana. Un percorso che aveva messo in evidenza la crescita del lusitano, fermato però dall’azzurro senza riuscire a prolungare la sua corsa a Cincinnati.

Il carrarino ha preso in mano la partita fin dalle prime battute, trovando il break nel momento decisivo del primo set e chiudendo 7-5. Nel secondo parziale il divario è diventato più netto: il carrarino ha allungato fino al 4-1 con doppio break, togliendo progressivamente certezze a Faria e gestendo senza affanni il resto dell’incontro fino al 6-2 finale. A fare la differenza è stata anche la capacità di Musetti di sfruttare le occasioni nei momenti chiave: 4 palle break convertite su 4, un dato che certifica la concretezza mostrata dall’azzurro nei game più delicati. Sei gli ace messi a segno contro i 4 del 2003.

Musetti continua così il suo percorso senza aver ancora ceduto un set a Cincinnati, dopo i successi ottenuti contro Daniel Altmaier, Zheng e ora Faria. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 raggiunge per la prima volta i quarti di finale nel Masters 1000 dell’Ohio in singolare, un risultato significativo dopo una stagione complicata e segnata da diversi problemi. Nel finale di stagione l’azzurro prova a ritrovare continuità e a lasciare il segno anche sul cemento americano. Ad attenderlo ci sarà Frances Tiafoe. Lo statunitense ha iniziato il torneo eliminando proprio un italiano, ovvero Lorenzo Sonego per 6-3, 6-4, prima di superare Learner Tien e Felix Auger-Aliassime. Ora in palio c’è un posto per la semifinale, una sfida che mette di fronte due giocatori che stanno esprimendo un buon tennis.