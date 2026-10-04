ATP 500 Tokyo 2026: ritiro per Shapovalov contro Alcaraz, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Denis Shapovalov nel corso del match con Carlos Alcaraz valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo. Dopo aver perso il primo set al tie-break, il canadese ha deciso di fermarsi per un problema fisico mentre si trovava sotto 2-1 (senza break) nel secondo parziale. Al termine del primo set Shapovalov ha ricevuto un trattamento con medical timeout negli spogliatoi. Avanza in semifinale Alcaraz, che proseguirà la difesa del titolo contro Jaume Munar.

RITIRO SHAPOVALOV, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Shapovalov perdente, Alcaraz vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.