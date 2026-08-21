US Open 2026: le regole per gli spostamenti del pubblico

Anche l’edizione 2026 degli US Open vedrà delle regole specifiche per gli spostamenti del pubblico, con l’obiettivo di “offrire un’esperienza eccezionale a tutti gli spettatori e adotterà procedure che consentiranno loro di accedere più frequentemente ai propri posti durante gli incontri” come comunicato dall’organizzazione del torneo.

Movimento controllato e movimento libero

Le linee guida generali prevedono una distinzione fondamentale tra “movimento controllato” e “movimento libero“. Nelle aree soggette al flusso controllato gli spettatori potranno raggiungere il proprio posto a sedere al termine di ogni game, mentre nelle zone a movimento libero gli spettatori potranno accedere in qualunque momento. In ciascun campo sono state individuate delle zone a movimento libero. Il flusso sarà gestito dagli addetti, il numero di persone ammesse contemporaneamente potrà variare in base al campo e al punto di accesso.

Rimarranno in vigore anche le tradizionali norme relative alla capienza: se una tribuna, un campo o un’area raggiungerà la capienza massima, l’accesso tornerà a essere consentito soltanto durante i cambi di campo o le pause tra i set. Questa regola resterà in vigore finché l’area interessata non sarà più al completo.

Regole specifiche per ciascun campo

Ognuno dei campi di Flushing Meadows avrà delle zone a movimento libero e controllato predefinite. L’Arthur Ashe Stadium e il Louis Armostrong Stadium seguiranno il medesimo schema: settori inferiori a movimento controllato e settori superiori a movimento libero. Il Grandstand e lo Stadium 17 prevederanno uno schema simile (settore inferiore, con posti individuali: movimento controllato; settore superiore, con posti sulle gradinate: movimento libero) con un’eccezione. Difatti, nei settori delle gradinate dello Stadium 17 situati direttamente alle spalle del campo sarà previsto il movimento controllato.

I Court 7,11 e 12 prevederanno movimento libero per l’accesso inferiore alle tribune laterali, mentre l’accesso dal livello del corridoio avrà regole più specifiche: movimento libero per chi sale e movimento controllato per chi scende. Le restanti aree saranno a movimento libero. I Court 10 e 13 avranno il movimento controllato per le tribune laterali e il movimento libero per le tribune superiori. Tutti i rimanenti Court (4, 5, 6, 8, 9, 14, 15 e 16) saranno regolamentati in base al principio del movimento libero.