Australian Open 2026, Eva Lys va KO: “Problema al ginocchio? Nulla di serio”

“Ha giocato una partita straordinaria, con un livello molto costante, mentre io ho avuto troppi alti e bassi. Dalla United Cup sto avendo qualche problema al ginocchio. Nulla di grave, però direi che ero al 70%, e questo si è visto soprattutto sul mio diritto.” Nella conferenza stampa dopo la sconfitta in tre set contro Sorana Cirstea (4-6, 6-4, 6-3) al primo turno dell’Australian Open 2026, Eva Lys non ha nascosto le difficoltà affrontate durante il match. Il fastidio al ginocchio ha influito sull’andamento della gara, ma la tennista tedesca non ha voluto in alcun modo trovare una giustificazione, riconoscendo invece i meriti della rivale: “Non voglio usarlo come scusa: ho avuto comunque tante occasioni che non ho sfruttato. Grande rispetto per Sorana, ha giocato davvero benissimo”.

Il momento cruciale che ha segnato le sorti della contesa è stato all’inizio del secondo set: “All’inizio stavo abbastanza bene, ma più la partita si allunga, più per me diventa difficile. Non riesco a spingere al 100% con il ginocchio, quindi devo compensare molto. Credo si sia visto sia su alcuni diritti sia nei movimenti, soprattutto negli spostamenti da sinistra a destra. Il primo set è stato ottimo, ne ero molto contenta, ma nel secondo e nel terzo ho fatto molta più fatica”.

Un problema che la numero 39 del mondo si porta dietro già dalla United Cup: “È successo nella prima partita contro Suzan Lamens. Ho iperesteso il ginocchio. All’inizio non sapevo nemmeno se sarei riuscita a giocare, quindi ero molto felice di poter scendere in campo. Sapevo di non essere al 100%, ma ho provato davvero tutto”. E sulla natura e la gravità dell’infortunio, la ventiquattrenne rassicura: “Per fortuna non è nulla di serio, solo qualcosa che richiede un po’ di attenzione”.