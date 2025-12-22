Fonseca sfiderà Alcaraz in un match d’esibizione a San Paolo nel 2026

È ufficiale: Joao Fonseca e Carlos Alcaraz si affronteranno in un match d’esibizione il 12 dicembre 2026 all’Allianz Parque, nell’ambito del ‘Sao Paulo Super Match’. Un appuntamento speciale che porterà uno dei volti dominanti del tennis mondiale di fronte al principale talento della nuova generazione brasiliana.
L’evento assume un significato particolare per il movimento verde-oro: il Brasile non viveva l’emergere di un talento così promettente dai tempi di Gustavo Kuerten. L’ascesa di Fonseca sta riaccendendo l’interesse attorno al tennis nel Paese e apre a scenari fino a pochi anni fa impensabili, come l’organizzazione di esibizioni di livello internazionale con protagonisti assoluti del circuito.
Il match andrà in scena in uno dei templi dello sport brasiliano, l’Allianz Parque, storico stadio di casa del Palmeiras, capace di superare i 43.000 posti a sedere e pronto a trasformarsi, per l’occasione, in una grande arena del tennis internazionale.
