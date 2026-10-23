Monfils non ci sta e difende Svitolina: “Ha ricevuto critiche insensibili e velenose”

Gael Monfils prende le difese di Elina Svitolina. Dopo l’annuncio della separazione tra i due, il web si è scatenato tra difensori dell’uno e dell’altra. Il francese ha scritto: “Elina ha ricevuto critiche che ho trovato, nel migliore dei casi, prive di sensibilità e, nel peggiore, velenose“. L’ex numero 6 del mondo ha poi proseguito: “Non doveva spiegazioni a nessuno, ma ha scelto di parlare con vulnerabilità e sincerità delle ragioni della sua decisione”.

Il messaggio di Gael

Il messaggio di Monfils è proseguito così, sottolineando tutto il supporto ricevuto da Svitolina in un momento delicato: “Elina e io non siamo più una coppia, ma siamo ancora una famiglia. Anche se ho il cuore a pezzi gli sarò sempre grato, quando volevo lasciare il tennis è stata lei a darmi l’incoraggiamento di cui avevo bisogno“.

L’ex tennista francese ha poi fatto una richiesta al grande pubblico: “Vorrei ricordare che siamo esseri umani, non Gael Monfils ed Elina Svitolina, ma Gael e Elina. Siamo imperfetti, ma facciamo del nostro meglio”. Infine, il nativo di Parigi ha concluso: “Rispetto le decisioni di Elina, continueremo a supportarci e prenderci cura l’uno dell’altra, soprattutto come due persone che hanno un figlio insieme”. Un bel gesto da parte di Monfils che ha dunque scelto di difendere Svitolina nonostante il momento sentimentalmente difficile.