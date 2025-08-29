US Open 2025: Coco Gauff scoppia in lacrime a metà partita (VIDEO)

Momenti di forte tensione all’Arthur Ashe Stadium per Coco Gauff, che ha comunque conquistato il pass per il terzo turno degli US Open 2025 superando Donna Vekic con il punteggio di 7-6(5) 6-2. Una vittoria importante, ma lontana dall’essere una serata da sogno per la campionessa dell’edizione 2023.

Nel primo set, sul 4-4, la tennista americana ha commesso un doppio fallo che le è costato il break e, durante il cambio campo, non è riuscita a trattenere le lacrime, coprendosi il volto con l’asciugamano. La scena della tennista che piange ha in evidenza una pressione con cui convive da tempo, soprattutto a causa del servizio, fondamentale che continua a crearle difficoltà. Proprio per questo, alla vigilia del torneo, ha scelto di affidarsi a Gavin MacMillan, esperto di biomeccanica che in passato ha lavorato con Aryna Sabalenka.

Il pubblico newyorkese, con in tribuna anche la stella della ginnastica Simone Biles, ha accompagnato Coco nei momenti più delicati, sostenendola fino alla rimonta e al successo. Al terzo turno, la numero tre del mondo affronterà la polacca Magdalena Fręch, capace di ribaltare il match contro l’americana Payton Stearns imponendosi 6-7(6) 6-3 6-2.